Basmati pirinç nedir? Nasıl pişirilir?

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 11:47

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 11:47

Son dönemlerde hepimiz sağlıklı beslenme konusunda giderek daha da bilinçli olmaya başladık. Şu sıralar ise adını sıkça duymaya başladığımız basmati pirinci, normal pirinç pilavına göre daha az şeker içermesi ve glisemik indeksinin daha düşük olması nedeniyle ilgi odağı haline gelmeye başladı. Diğer pirinçlere oranla düşük nişasta oranına sahip olması sporcuların da basmati pirinci normal pirinçten daha fazla tüketmesine neden olmuştur.





BASMATİ PİRİNÇİN DİĞER PİRİNÇLERDEN FARKI NEDİR?

Normal pirinçten daha uzun ve dolgundur.

Kahverengi ve beyaz olarak üretilir. İki türünde glisemik indeksi düşüktür. Bu sebeple diyetlerde kullanılabilir.

Pişirme aşamasında kendi katının 2 katına kadar uzayabilme özelliği vardır.

Hem üretilirken hem de tüketilirken normal pirinçten daha fazla suya ihtiyaç duyar.

Kendine has aromatik bir kokusu vardır.

Çok fazla su kullanılarak pişirilmesine rağmen asla lapa olmaz. Her koşulda tane tane kalır.

Özel koşullarda dikkatli bir şekilde yetiştirilir.





BASMATİ PİRİNCİN FAYDALARI NELERDİR?

Basmati pirinci gluten içermediğinden diğer pirinçler gibi şişkinlik ve ödem yapmaz.

Nişasta oranının az olmasından dolayı kolay sindirilir ve şişkinlik yapmaz.

Diğer pirinçler gibi basit karbonhidratlar içermez bu yüzden sağlılıklıdır ve enerji verir.

Basmati pirincinde magnezyum ve demir bulunmaktadır.

Basmati pirincin içinde bulunan glisemik indeks oldukça düşük olduğundan uzun süre tokluk hissi yaratmakla birlikte kan şekerini dengede tutar.





3 FARKLI YÖNTEMLE BASMATİ PİŞİRME

SALMA YÖNTEMİYLE PİŞİRME

Yaklaşık 1,5 su bardağı su tencereye alınır. Tuz eklenerek kaynamaya bırakılır.

Kaynayan suya 1 su bardağı basmati pirinç eklenir. 1 yemek kaşığı yağ eklenerek pişmeye bırakılır.

Pirinçler suyu çektikten sonra hazır demektir.





BUHARDA PİŞİRME YÖNTEMİ

Buharda basmati pirinç pişirmek için, buharda pişirme aparatına sahip olmanız gerekir.

Tencerenin alt kısmına su koyulur. Su kaynadıktan sonra üzerine aparat yerleştirilir.

Pirinçler üzerine koyularak pişmeye bırakılır.





KAVURMA YÖNTEMİ PİŞİRME

Türk mutfağından aşina olduğumuz klasik pilav yapma yöntemidir.

Yağ tencereye alınır ve eriyen yağda pirinçler kavrulur.

Kavrulan pirinçlere su ve tuz eklenerek kapağı kapalı pişmeye bırakılır.

Pişen pirinçler 15-20 dakika demlendikten sonra pilav olarak servis edilir.





SALMA YÖNTEMİYLE BASMATİ PİLAV TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı basmati pirinci

2.5 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Tuz

Beyaz biber veya karabiber





Yapılışı

Pilav tencerenizi ocağa alın ve içerisine suyu alıp kaynatın.

İçerisine tereyağını veya zeytinyağını ilave edin.

Tuz ve biber ilave edip karıştırın.

Basmati pirincini ilave edip karıştırın.

Tencerenizin kapağını kapatın ve kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pilavınız suyunu çekip piştikten sonra tencerenin altını kapatın.

Tencere ve kapak arasına bir havlu kağıt koyun ve demlemeye bırakın.

Sıcak olarsak servis edin. Afiyet olsun.







