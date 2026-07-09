Süt reçeli nasıl yapılır? İşte tam ölçülü tarifi

Latince adıyla Dulce de Leche olarak bilinen süt reçeli, özellikle Güney Amerika mutfağında oldukça sevilen bir lezzettir. Süt ve şekerin uzun süre kısık ateşte pişirilmesiyle hazırlanan bu özel reçel, yumuşak kıvamı ve hafif karamel tadıyla dikkat çeker. Kahvaltıda ekmeğe sürerek tüketebileceğiniz gibi pasta, krep, pankek ve kurabiyelerde de kullanabilirsiniz.

SÜT REÇELİ İÇİN MALZEMELER

1 litre tam yağlı süt

2 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

SÜT REÇELİ NASIL YAPILIR?

Geniş tabanlı bir tencereye sütü ve şekeri alın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Karışım kaynamaya başlayınca karbonatı ekleyin. Karbonat eklendiğinde süt köpüreceği için taşmamasına dikkat edin.

Ocağın altını kısın ve ara sıra karıştırarak yaklaşık 1,5-2 saat pişirin.

Karışım koyulaşıp açık karamel rengini aldığında vanilini ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.

Kaşığın arkasını kaplayacak kıvama geldiğinde ocaktan alın.

Oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğudukça kıvamı daha da yoğunlaşacaktır.

Cam kavanoza aktararak buzdolabında muhafaza edin.