Yazın en farklı lezzeti: Karpuz kabuğu reçeli tarifi

Yaz aylarında bolca tüketilen karpuzun kabukları çoğu zaman çöpe gidiyor. Oysa karpuzun beyaz kısmı, geleneksel mutfaklarda yıllardır reçel yapımında değerlendiriliyor. Kıvamını koruyan dokusu, şeker şerbetiyle buluştuğunda ortaya hem farklı hem de oldukça lezzetli bir reçel çıkıyor. İşte nefis karpuz kabuğu reçeli tarifi...