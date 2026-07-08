Yazın en farklı lezzeti: Karpuz kabuğu reçeli tarifi

Yaz aylarında bolca tüketilen karpuzun kabukları çoğu zaman çöpe gidiyor. Oysa karpuzun beyaz kısmı, geleneksel mutfaklarda yıllardır reçel yapımında değerlendiriliyor. Kıvamını koruyan dokusu, şeker şerbetiyle buluştuğunda ortaya hem farklı hem de oldukça lezzetli bir reçel çıkıyor. İşte nefis karpuz kabuğu reçeli tarifi...
KARPUZ KABUĞU REÇELİ TARİFİ
Malzemeler:
- 6-7 dilim karpuz kabuğu
- 2,5 su bardağı toz şeker
- 3,5 su bardağı su
- 2-3 damla limon suyu
- 4-5 adet karanfil
- 1 paket kabartma tozu
- 1 litre su
- 1 avuç nar çiçeği
KARPUZ KABUĞU REÇELİ YAPILIŞI
Karpuz kabuklarını iyice yıkayın.
Üzerindeki yeşil dış kabuğu ve pembe meyve kısmını temizleyerek yalnızca beyaz kısmını bırakın.
Kabukları küçük küpler halinde doğrayın.
Kabartma tozunu bir bardak suyla karıştırıp kabukların üzerine dökün.
Streç filmle kapatarak buzdolabında bir gece bekletin.
Ertesi gün kabukları süzün.
Üzerlerine sıcak su ekleyerek kaynatın ve süzün.
Bu işlemi iki kez tekrarlayın.
Ayrı bir tencerede su ve şekeri kaynatıp şerbet hazırlayın.
Şerbet koyulaşınca karpuz kabuklarını ilave edin.
Limon suyu, karanfil ve nar çiçeğini ekleyerek yaklaşık 45 dakika orta ateşte pişirin.
Reçel istediğiniz kıvama ulaştığında ocaktan alın.
Soğuduktan sonra steril kavanozlara doldurarak saklayabilirsiniz.
Afiyet olsun!