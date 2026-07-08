Her katında ayrı lezzet saklı: Cottage pie tarifi

Dünyanın en sevilen fırın yemeklerinden biri olan Cottage Pie, sade malzemelerle hazırlanan ancak lezzetiyle unutulmayan klasik tariflerden biridir. Kıymalı iç harcın üzerine yayılan yumuşacık patates püresi ve fırında kızaran peynir tabakası, bu yemeği hem aile sofraları hem de misafir davetleri için ideal hale getirir. İşte kat kat lezzetiyle cottage pie tarifi...
COTTAGE PIE TARİFİ
Malzemeler
Patates püresi için:
- 3 adet patates
- 1 çay bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
İç harcı için:
- 400 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet havuç
- 1 adet yeşil biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
COTTAGE PIE YAPILIŞI
Patatesleri soyup küp şeklinde doğrayın ve yumuşayana kadar haşlayın.
Haşlanan patatesleri süzün.
Süt, tereyağı, tuz ve karabiber ekleyerek pürüzsüz bir püre hazırlayın.
Ayrı bir tavada kıymayı suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Sıvı yağı ekleyin.
İnce doğranmış soğan ve rendelenmiş havucu ilave ederek birkaç dakika kavurun.
Küçük doğranmış biberi ve salçayı ekleyip karıştırın.
Tuz ve karabiberi ilave ederek harcı birkaç dakika daha pişirin.
Kıymalı harcı fırın kabına eşit şekilde yayın.
Hazırladığınız patates püresini kıymalı harcın üzerine spatula yardımıyla düzgünce yayın.
Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirip sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!