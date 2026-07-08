Her katında ayrı lezzet saklı: Cottage pie tarifi

Dünyanın en sevilen fırın yemeklerinden biri olan Cottage Pie, sade malzemelerle hazırlanan ancak lezzetiyle unutulmayan klasik tariflerden biridir. Kıymalı iç harcın üzerine yayılan yumuşacık patates püresi ve fırında kızaran peynir tabakası, bu yemeği hem aile sofraları hem de misafir davetleri için ideal hale getirir. İşte kat kat lezzetiyle cottage pie tarifi...