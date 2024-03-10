Sütlü tatlıların en lezzetlisi: Çilekli magnolia tarifi

Bu tarif, mis gibi çileklerle nefis bir tatlı olan çilekli magnolia tarifini adım adım sunuyor. Yaz aylarının serinletici tadıyla, lezzet dolu bir magnolia deneyimi yaşayın!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 17:49
Sütlü tatlıların en lezzetlisi: Çilekli magnolia tarifi
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Çilekli magnolia, yaz aylarının en sevilen tatlılarından biridir. İçeriğindeki yumuşak pandispanya, krem peynir ve taze çileklerle oluşan bu tatlı, hem göz alıcı hem de lezzetli bir sunum yapar. Evde kolayca hazırlanabilen çilekli magnolia tarifi, yaz partilerinin ve özel günlerin vazgeçilmez tatlılarından biri olmaya aday. İşte, ferahlatıcı ve enfes bir tatlı deneyimi için çilekli magnolia tarifinin detayları...

ÇİLEKLİ MAGNOLİA TARİFİ

Malzemeler

Muhallebisi için;

  • 1 litre süt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 paket sıvı krema
  • 1 paket vanilya

Arası için;

  • 1,5 paket burçak bisküvi
  • Çilek

Yapılış

  1. Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı alalım.
  2. Çırpma teli ile çırpalım.
  3. Ocağa alıp karıştırmaya başlayalım.
  4. Kıvamı koyulaşıp, göz göz oluncaya kadar pişirelim.
  5. Ocaktan alalım, vanilya ekleyelim ve karıştıralım. Soğumaya bırakalım.
  6. Muhallebimiz soğurken, ara ara karıştıralım ki üzeri kabuk tutmasın.
  7. Muhallebi soğurken, bisküvileri rondodan geçirelim.
  8. Muhallebimiz soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpalım.
  9. Çilekleri ince dilimler halinde keselim.
  10. Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyelim.
  11. Çilekleri görüntülerdeki gibi dizelim ve üzerine muhallebi ilave edelim.
  12. Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edelim.

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