Sütlü tatlıların en lezzetlisi: Çilekli magnolia tarifi

Yayınlanma: 10.03.2024 - 17:49

Güncelleme: 10.03.2024 - 17:49

Çilekli magnolia, yaz aylarının en sevilen tatlılarından biridir. İçeriğindeki yumuşak pandispanya, krem peynir ve taze çileklerle oluşan bu tatlı, hem göz alıcı hem de lezzetli bir sunum yapar. Evde kolayca hazırlanabilen çilekli magnolia tarifi, yaz partilerinin ve özel günlerin vazgeçilmez tatlılarından biri olmaya aday. İşte, ferahlatıcı ve enfes bir tatlı deneyimi için çilekli magnolia tarifinin detayları...

ÇİLEKLİ MAGNOLİA TARİFİ

Malzemeler

Muhallebisi için;

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı şeker

1 adet yumurta sarısı

1 paket sıvı krema

1 paket vanilya

Arası için;

1,5 paket burçak bisküvi

Çilek

Yapılış