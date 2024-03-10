Sağlıklı hamur işi: Ev yapımı tahinli çörek tarifi
İçindeki tahinle zenginleşen, yumuşacık dokusuyla enfes bir tat sunan tahinli çörek tarifi ile mutfağınıza keyifli bir lezzet şöleni katın. Bu tarifte, evinizin sıcaklığında hazırlayabileceğiniz bu nefis tarifle çay saatlerinizi şenlendirin.
Tahinli çörek, hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık seçeneği sunan harika bir tariftir. Tahin, içeriğine kattığı yoğun lezzet ve besin değerleriyle çöreğe eşsiz bir karakter kazandırır. Bu basit tarif, evde kolayca uygulanabilir malzemelerle yapılabilecek, fırından taze taze çıkan muazzam bir lezzet sunar.
TAHİNLİ ÇÖREK TARİFİ
Malzemeler
Hamuru İçin;
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı kuru maya
- 3 çay bardağı ılık süt
- 1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ
- 2 dolu yemek kaşığı tereyağı (oda ısısında iyice erimiş olsun)
- Aldığı kadar un (yaklaşık 4,5 su bardağı)
İçi İçin;
- 1 su bardağı tahin
- 1 su bardağı şeker (isteğe göre şekeri arttırın ben 1,5 su bardağı koyuyorum)
Üzeri İçin;
- 1 adet yumurta sarısı
- Ceviz veya fındık
- İsteğe göre susam da ekleyebilirsiniz
Yapılış
- Uygun bir kap içerisine aldığımız Ilık sütün içine mayayı, şekeri alarak tel çırpıcı ile karıştırın. Kabın üzerini streçleyerek 10 dakika kadar mayanın aktifleşmesi için bekletin. Süre sonunda streç filmi mayanın üzerinden alın.
- Yoğurma kabına unu alın, unu kontrollü eklemenizde fayda var. Üzerine diğer malzemeleri ve aktifleşen mayayı da koyun. Hamuru yoğurmaya başlayarak ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.
- Hamurun üzerini streçleyip, örtü öreterek en az bir saat kadar mayalanması için bekletin.
- Beklettiğiniz ve mayası gelen hamuru 1-2 kez daha yoğurarak havasını alın. Ardından 12 parçaya ayırıp bezeler yapın.
- Her bezeyi, elinizle ya da merdaneyle yarım cm olacak şekilde inceltin.
- İncelttiğiniz hamura, önceden karıştırdığınız tahin ve şeker karışımını her yerine gelecek iyice sürün. Bezenin boyutuna göre değişir ama 2 çorba kaşığı yeterli oluyor.
- Hamuru rulo şeklinde sarın, elinizle tezgahta yuvarlayarak inceltin ve spiral şekilde sarıp tepsiye dizin. Bezeler bitene kadar bu işleme devam edin. Çöreklerinizi 15 dakika kadar tepsi mayası için bekletin.
- Üzerine, her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürüp, ceviz ve susam serpin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 30 dakika kadar üstü kızaracak şekilde pişirin.
tahin haberleri tahinli çörek haberleri çörek haberleri pratik tarifler haberleri pratik tarif haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç
- Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
- Sinan Oğan'dan 'sürpriz'
- 'Tehditten lütfene geldi, seni gidi seni...'
- İşte son İstanbul anketinin sonuçları...
- Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
- Varank ve Özhaseki'ye protesto