Sağlıklı hamur işi: Ev yapımı tahinli çörek tarifi

Yayınlanma: 10.03.2024 - 13:30

Güncelleme: 10.03.2024 - 13:30

Tahinli çörek, hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık seçeneği sunan harika bir tariftir. Tahin, içeriğine kattığı yoğun lezzet ve besin değerleriyle çöreğe eşsiz bir karakter kazandırır. Bu basit tarif, evde kolayca uygulanabilir malzemelerle yapılabilecek, fırından taze taze çıkan muazzam bir lezzet sunar.

TAHİNLİ ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru İçin;

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı kuru maya

3 çay bardağı ılık süt

1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ

2 dolu yemek kaşığı tereyağı (oda ısısında iyice erimiş olsun)

Aldığı kadar un (yaklaşık 4,5 su bardağı)

İçi İçin;

1 su bardağı tahin

1 su bardağı şeker (isteğe göre şekeri arttırın ben 1,5 su bardağı koyuyorum)

Üzeri İçin;

1 adet yumurta sarısı

Ceviz veya fındık

İsteğe göre susam da ekleyebilirsiniz

Yapılış