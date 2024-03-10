Kahvaltıda lezzet şöleni: Ev yapımı krep tarifi

Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:03

Güncelleme: 10.03.2024 - 10:03

Krep, mükemmel bir kahvaltı veya hafif bir tatlı isteği için ideal bir seçenektir. Yumuşacık dokusu ve çeşitlendirilebilen iç harcıyla krep, her damak zevkine hitap eder. Bu tarif, sadece birkaç basit malzeme ile mutfakta harikalar yaratmanızı sağlar. Kendi krep hamurunuzu hazırlayarak, farklı içeriklerle kişiselleştirebileceğiniz bu pratik tarif, lezzetli bir deneyim sunar. Şimdi, krep yapımının inceliklerini keşfedin ve sevdiklerinizi lezzetli bir sürprizle şaşırtın!

KREP TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

2 su bardağından biraz az un

2 su bardağı süt (dilerseniz yarı yarıya süt ve su karışık kullanılabilir)

1 çay kaşığı tuz

pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

Yapılış