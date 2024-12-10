2024'ün en çok aratılan yemek tarifleri
2024, yemek tutkunları için yaratıcı ve eğlenceli bir yıl oldu. Geleneksel tariflerin modern yorumlarla buluştuğu bu dönemde, damak tadınıza uygun farklı lezzetleri keşfetmek mutfak keyfinizi ikiye katladı. İşte, 2024'ün en çok aratılan yemek tarifleri...
Her yıl olduğu gibi, 2024 yılında da yemek severler mutfaklarında deneyebilecekleri yeni tariflerin peşine düştü. Yıl boyunca farklı platformlarda en çok aratılan yemek tarifleri, hem geleneksel lezzetlerin hem de modern dokunuşların ön plana çıktığı bir yelpaze sundu. İşte, bu yılın mutfak trendlerine yön veren ve en çok aratılan yemek tarifleri...
1. DUBAİ ÇİKOLATASI
Malzemeler:
300 gram sütlü çikolata (tercihe göre bitter de kullanabilirsiniz)
3 yemek kaşığı kavrulmuş kadayıf
2 dolu yemek kaşığı antep fıstık ezmesi
1 yemek kaşığı tahin
Yapılışı:
Çikolatayı benmari usulü eriterek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Eriyen çikolatanın yarısını, tatlının kalıbı olarak kullanacağınız kaba eşit şekilde dökün. Ardından dondurucuya yerleştirerek sertleşmesini bekleyin. Bir kapta kavrulmuş kadayıf, tahin ve Antep fıstığı ezmesini iyice karıştırarak lezzetli bir harç hazırlayın. Dondurucudan çıkardığınız sertleşmiş çikolatanın üzerine kadayıf karışımını düzgün bir şekilde yayın. Kalan erimiş çikolatayı kadayıf karışımının üzerine dökün ve tekrar dondurucuya yerleştirin. Tatlı donduktan sonra dondurucudan çıkararak dilimleyin ve şık bir sunumla servis yapın. Afiyet olsun!
2. PALAMUT TARİFİ
Malzemeler:
2 adet orta boy palamut
2 adet kuru soğan
2 adet domates
2 adet yeşil biber
3-4 diş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 limon
Yapılışı:
Palamutları temizleyin, dilimleyin ve kanını tamamen çıkarmak için iyice yıkayın. Bir kapta zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik karışımı hazırlayın. Balık dilimlerini bu karışımda iyice bulayın ve en az 30 dakika marine edin. Fırın tepsisine yağlı kâğıt serin. Üzerine yuvarlak dilimlenmiş soğan, domates ve biberleri yerleştirin. Marine edilmiş palamutları sebzelerin üzerine yerleştirin. Aralarına limon dilimleri ve bütün sarımsakları ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, balıkların üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan balıkları sıcak olarak servis edin. Yanında roka, soğan ve limon ile mükemmel bir lezzet yakalayabilirsiniz. Afiyet olsun!
3. SOĞUK KAHVE TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı granül kahve (veya espresso)
1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)
4-5 adet buz küpü
1 yemek kaşığı çikolata sosu (isteğe bağlı)
Çırpılmış krema veya süt köpüğü (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Bir cezvede veya kapta kahve ve şekeri az miktarda sıcak su ile çözülene kadar karıştırın. Hazırladığınız kahveyi bir blendera alın, üzerine sütü ve buz küplerini ekleyin. Blenderı çalıştırarak kahve, süt ve buzları kremsi bir kıvama gelene kadar karıştırın. Bardağın içine çikolata sosu gezdirin, ardından karışımı bardağa dökün. Üzerini çırpılmış krema veya süt köpüğü ile süsleyebilirsiniz. Üzerine kakao, tarçın veya rendelenmiş çikolata serpebilirsiniz. Afiyet olsun!
4. LAZ BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler:
Muhallebisi için:
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı mısır nişastası
3 adet yumurta sarısı
1 paket vanilin
1 tatlı kaşığı toz karabiber (isteğe bağlı, Karadeniz usulü için)
Baklava katmanı için:
1 paket baklava yufkası
150 gram tereyağı (eritilmiş)
1 çay bardağı sıvı yağ
Şerbeti için:
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Yapılışı:
Şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyerek birkaç dakika daha kaynatın. Şerbeti soğumaya bırakın. Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarılarını bir tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvamlı bir muhallebi elde edin. Ocaktan alınca vanilin ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Soğuması için kenara alın. Fırın tepsisini yağlayın ve ilk yufkayı serin. Her bir yufkayı tereyağı-sıvı yağ karışımıyla fırça yardımıyla yağlayarak üst üste dizin (yaklaşık 15 kat). Hazırladığınız soğumuş muhallebiyi yufkaların üzerine eşit şekilde yayın. Muhallebinin üzerine yine her katını yağlayarak kalan yufkaları serin (yaklaşık 15 kat). Böreği baklava dilimi şeklinde kesin. Üzerine kalan yağ karışımını gezdirin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında, üstü kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak böreğin üzerine soğuyan şerbeti dökün. Şerbeti çekmesi için bir süre bekletin. Dilimleyerek servis yapın. İsterseniz üzerine ceviz veya Antep fıstığı serpebilirsiniz. Afiyet olsun!
5. JALAPENO TURŞUSU TARİFİ
Malzemeler:
500 gram jalapeno biberi
3 su bardağı su
1,5 su bardağı beyaz sirke (elma veya üzüm sirkesi de kullanılabilir)
3 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı tuz (kaya tuzu önerilir)
4 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı karabiber taneleri
2 defne yaprağı (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Jalapeno biberlerini güzelce yıkayın ve saplarını kesin. Ardından ince halkalar şeklinde doğrayın. Bir tencereye su, sirke, toz şeker, tuz, karabiber taneleri ve defne yaprağını ekleyin. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Sarımsakları soyup ikiye bölün ve kaynamakta olan karışıma ekleyin. Doğradığınız biberleri kaynayan karışıma ekleyin ve 1-2 dakika kadar kaynatın. Sterilize edilmiş cam kavanozlara biberleri ve üzerine turşu suyunu aktarın. Kapaklarını sıkıca kapatın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Jalapeno turşusunun tam lezzetini alması için en az 1 hafta beklemesi önerilir. Afiyet olsun!
6. ELBASAN TAVA TARİFİ
Malzemeler:
Et için:
750 gram kuzu eti (kemiksiz ve iri kuşbaşı doğranmış)
1 adet kuru soğan (4 parçaya bölünmüş)
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
2 adet defne yaprağı
6-7 su bardağı su
Sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı yoğurt
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
Bir tencereye kuzu etini, doğranmış soğanı, sarımsağı, defne yaprağını ve suyu koyun. Orta ateşte etler iyice yumuşayana kadar (yaklaşık 1,5 saat) haşlayın. Haşlanan etleri süzgeçle alın ve suyunu bir kenarda saklayın. Ayrı bir tavada tereyağını eritin, üzerine unu ekleyerek hafifçe kokusu çıkana kadar kavurun. Kavrulan una yavaş yavaş ayırdığınız et suyundan 1-2 kepçe ekleyin ve çırpma teliyle karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Ardından yoğurdu, yumurtayı, tuzu ve karabiberi bir kapta çırpıp bu karışıma ekleyin. Kıvamlı bir sos elde edin. Haşlanmış kuzu etlerini geniş bir fırın kabına yerleştirin. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirerek dökün ve eşit şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin. Afiyet olsun!
7. ALTIN BİLEZİK TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
125 gram tereyağı
Yarım su bardağı pudra şekeri
2 su bardağı un
2 adet yumurta
Yarım su bardağı irmik
Yarım su bardağı kavrulmuş fındık
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Şerbeti için:
3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
4 damla limon suyu
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
Yapılışı:
Şerbeti hazırlamak için suyu bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra üzerine toz şekeri ekleyip karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Şeker eridikten sonra limon suyunu da ekleyin ve karıştırarak 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Şerbet kaynar haldeyken ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Tatlı hamuru için oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını bir kabın içine alın, pudra şekerini ekleyerek mikserle çırpın. Tereyağının üzerine yumurtaları ekleyip çırpma işlemine devam edin. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırın, irmiği ve kavrulmuş fındığı da ekleyip karıştırın. Unlu karışımı tereyağlı karışıma ekleyin ve elinizle yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısını sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlıları soğuk şerbetin içerisine alın ve tamamen soğuması için üzerlerini kapatın. Şerbetini çeken tatlıları servis tabağına alın ve isteğe bağlı olarak üzerini süsleyin. Afiyet olsun!
8. CHURROS TARİFİ
Malzemeler:
Hamuru için:
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı un
2 adet yumurta
1 çay kaşığı vanilin
Kızartma için:
Sıvı yağ (derin kızartma için)
Kaplama için:
1/2 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
Çikolata sos için (isteğe bağlı):
100 gram bitter çikolata
1/2 su bardağı süt
Yapılışı:
Bir tencereye suyu, tereyağını, toz şekeri ve tuzu koyarak karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynayan karışıma unu ekleyin ve tahta kaşıkla sürekli karıştırarak hamur haline getirin. Hamur pürüzsüz bir kıvama geldiğinde ocaktan alın ve biraz soğumasını bekleyin.Hamur biraz soğuduktan sonra içine yumurtaları teker teker ekleyerek mikser ya da spatula yardımıyla iyice karıştırın. Vanilini de ekleyip pürüzsüz ve yapışkan bir hamur elde edin.Sıvı yağı derin bir tavada ısıtın. Hamuru sıkma torbasına yıldız uç takarak doldurun.Isınan yağa sıkma torbasıyla 8-10 cm uzunluğunda şeritler sıkın ve bir makas yardımıyla kesin. Churrosları altın sarısı rengini alana kadar kızartın ve havlu kağıt serili bir tabağa alın.Kızaran churrosları toz şeker ve tarçın karışımına bulayın.Küçük bir tencerede sütü ısıtın, içine bitter çikolatayı ekleyin ve karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın. hurrosları hazırladığınız çikolata sosla birlikte sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!
9. BİRYANİ TARİFİ
Malzemeler:
2 su bardağı basmati pirinç
500 gr kuzu eti (kemiksiz, kuşbaşı doğranmış)
1 soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 parça zencefil (rendelenmiş)
2-3 adet yeşil biber (ince doğranmış)
1 çay bardağı yoğurt
2 adet defne yaprağı
2 adet karanfil
1 çay kaşığı kimyon tohumu
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
3 su bardağı su
Tuz ve karabiber
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım demet kişniş veya nane (ince doğranmış)
Yapılışı:
Kuzu etini sıvı yağda soteleyin. Sarımsak, zencefil, soğan ve yeşil biberi ekleyip 3-4 dakika daha soteleyin. Yoğurt, defne yaprağı, karanfil, kimyon tohumu, zerdeçal ve toz kırmızı biberi ekleyin. Karışımı iyice karıştırın ve eti marine edin. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye koyun. Üzerine suyu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Marine edilmiş eti pirincin üzerine ekleyin. Üzerine kişniş veya nane serpin. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 15-20 dakika daha pişirin. Afiyet olsun!
10. GRİP DÜŞMANI TATLI TARİFİ
Malzemeler:
2 paket yulaflı bisküvi
Kreması için:
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 su bardağı toz şeker
1 yumurta sarısı
Yarım portakal kabuğu rendesi
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
1 kutu krema
Portakal sosu için:
Yarım su bardağı portakal suyu
1 su bardağı su
4 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı mısır nişastası
Yapılışı:
Öncelikle kremayı hazırlamak için un, mısır nişastası, toz şeker, yumurta sarısı, portakal kabuğu rendesi ve tereyağını bir tencerede karıştırın. Yavaşça sütü ekleyerek sürekli karıştırın ve karışım koyulaşana kadar pişirin. Pişen karışımı ocaktan alıp vanilya ekleyin ve soğumaya bırakın. Karışım iyice soğuduktan sonra içine kremayı ekleyin ve karıştırın. Yulaflı bisküvileri iri parçalar halinde kırın ve kremanın içine ekleyin. Karışımı güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımı dikdörtgen bir borcam veya uygun bir tatlı kalıbına yayın. Portakal sosu için portakal suyu, su, toz şeker ve mısır nişastasını bir tencerede karıştırarak pişirin. Koyu bir kıvam alınca ocaktan alın ve sosu tatlı karışımının üzerine dökün. Eşit bir şekilde yayılmasını sağlayın. Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat kadar dinlendirin. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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