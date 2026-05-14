Tam kıvamında ve lezzetli: Fırın sütlaç tarifi

Mutfak literatüründe "sütlü aş" olarak da bilinen ve kökeni Orta Asya’ya kadar uzanan Sütlaç, Türk mutfağının hem en sade hem de teknik beceri isteyen tatlılarından biridir. Onu sıradan sütlü pudinglerden ayıran en temel fark, pirincin kendi nişastasını salarak sütü bağlaması ve fırında üst yüzeyinin karamelize edilmesidir.
FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre tam yağlı süt (mümkünse günlük taze süt)
- Yarım su bardağı pirinç (kısa taneli, nişastası yüksek)
- 1 su bardağı toz şeker (isteğe göre ayarlanabilir)
- 1 adet yumurta sarısı (üzerinin o meşhur yanık rengi için)
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 2 su bardağı su (pirinçleri haşlamak için)
- 1 paket vanilya (isteğe bağlı, aroma derinliği için)
Yapılışı
- Pirinçleri yıkayıp süzdükten sonra 2 su bardağı su ile tencereye alın. Pirinçler suyu tamamen çekip iyice yumuşayana kadar haşlayın. Pirincin lapa olması bu aşamada istenen bir durumdur çünkü sütün içine o doğal nişastayı vermesi gerekir.
- Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü ve şekeri ilave edin. Ara ara karıştırarak sütün kaynamasını bekleyin.
- Küçük bir kasede nişastayı, yumurta sarısını ve yarım çay bardağı suyu (veya sütü) pürüzsüz olana kadar çırpın. Kaynamakta olan sütlü karışımdan bir kepçe alıp nişastalı kaseye ekleyerek ılıştırın (temperleme). Ardından bu karışımı yavaş yavaş ana tencereye dökün ve sürekli karıştırın.
- Karışım koyulaşmaya başladığında vanilyayı ekleyin ve yaklaşık 10-15 dakika daha kısık ateşte pişirmeye devam edin. Kıvamın çok koyu olmamasına dikkat edin; fırında ve soğuma aşamasında daha da katılaşacaktır.
- Sütlacı ısıya dayanıklı toprak güveçlere veya cam kaplara paylaştırın.
- Güveçleri derin bir fırın tepsisine dizin. Tepsinin içine, kapların yarısına gelecek kadar soğuk su ilave edin. Bu yöntem, sütlaçların fırında kurumadan sadece üzerlerinin yanmasını sağlayan hayati bir teknik zorunluluktur.
- Fırının sadece üst ızgara ayarını açın ve 200°C dereceye ısıtın. Tepsiyi fırının en üst rafına yerleştirin. Sütlaçların üzeri o karakteristik kahverengi beneklerle kaplanana kadar yaklaşık 10-15 dakika gözlemleyerek pişirin.