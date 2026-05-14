Tam kıvamında ve lezzetli: Fırın sütlaç tarifi

Mutfak literatüründe "sütlü aş" olarak da bilinen ve kökeni Orta Asya’ya kadar uzanan Sütlaç, Türk mutfağının hem en sade hem de teknik beceri isteyen tatlılarından biridir. Onu sıradan sütlü pudinglerden ayıran en temel fark, pirincin kendi nişastasını salarak sütü bağlaması ve fırında üst yüzeyinin karamelize edilmesidir.

FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler

1 litre tam yağlı süt (mümkünse günlük taze süt)

Yarım su bardağı pirinç (kısa taneli, nişastası yüksek)

1 su bardağı toz şeker (isteğe göre ayarlanabilir)

1 adet yumurta sarısı (üzerinin o meşhur yanık rengi için)

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 su bardağı su (pirinçleri haşlamak için)

1 paket vanilya (isteğe bağlı, aroma derinliği için)

Yapılışı