Tam kıvamında ve pratik: Pankek tarifi

Pankek, kökeni farklı mutfaklara dayansa da bugün ev mutfaklarında yaygın biçimde yapılan temel hamur işlerinden biri haline geldi. Az malzemeyle hazırlanması, onu özellikle hafta sonu kahvaltılarının kurtarıcısı yapıyor. Doğru kıvam ve uygun ısı sağlandığında, dışı renk alan içi yumuşak pankekler elde etmek mümkün oluyor.

PANKEK TARİFİ

Malzemeler

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Yapılışı