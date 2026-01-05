Tam kıvamında ve pratik: Pankek tarifi

Pankek, kökeni farklı mutfaklara dayansa da bugün ev mutfaklarında yaygın biçimde yapılan temel hamur işlerinden biri haline geldi. Az malzemeyle hazırlanması, onu özellikle hafta sonu kahvaltılarının kurtarıcısı yapıyor. Doğru kıvam ve uygun ısı sağlandığında, dışı renk alan içi yumuşak pankekler elde etmek mümkün oluyor.
PANKEK TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- Bir tutam tuz
Yapılışı
- Yumurta ve şekeri bir kapta çırpın.
- Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.
- Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyerek ilave edin.
- Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın.
- Hamuru 5–10 dakika dinlendirin.
- Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayıp ısıtın.
- Bir kepçe yardımıyla hamuru tavaya dökün.
- Üzerinde küçük kabarcıklar oluştuğunda spatulayla ters çevirin.
- Diğer yüzünü kısa süre pişirip tavadan alın.