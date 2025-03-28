Tam ölçülü revani tarifi... Yumuşacık dokusuyla enfes tarif!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 23:35

Güncelleme: 28.03.2025 - 23:35

Şerbetli tatlıların en sevilenlerinden biri olan revani, içindeki irmikle yumuşacık dokusunu koruyan, hafif ve lezzetli bir tatlı. İşte tam ölçülü, tam kıvamında revani tarifi!

MALZEMELER

Keki İçin:

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbet İçin:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 dilim limon

Üzeri İçin:

Hindistan cevizi veya Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI

Şeker ve suyu tencereye alın, karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra limon dilimini ekleyin ve 10 dakika daha kaynatın.

Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yumurtaları ve şekeri mikserle beyazlaşana kadar çırpın.

Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.

Üzerine irmik, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek spatula ile karıştırın.

Yağlanmış borcam tepsiye (yaklaşık 28 cm) hamuru dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar 35-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti kepçe yardımıyla gezdirerek dökün.

Tatlının şerbeti çekmesi için en az 2 saat dinlendirin.