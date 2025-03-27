30 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik bayram tatlısı: Bülbül yuvası tarifi

Yayınlanma: 27.03.2025 - 17:20

Güncelleme: 27.03.2025 - 17:20

Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan şerbetli tatlılar, geleneksel lezzetlerimiz arasında önemli bir yere sahiptir. Ancak uzun saatler mutfakta vakit geçirmek istemeyenler için hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunuyoruz: Bülbül Yuvası Tatlısı! Çıtır çıtır dokusu, içindeki ceviz dolgusuyla damakta bıraktığı muhteşem tat ve şerbetinin tam kıvamında olmasıyla bu tatlı, bayramda misafirlerinizi etkilemek için harika bir seçim olacak. Peki, 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik bayram tatlısı nasıl yapılır? İşte, enfes bülbül yuvası tarifi...

BÜLBÜL YUVASI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

30 yaprak baklavalık yufka

150 gram tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı dövülmüş fındık

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

BÜLBÜL YUVASI YAPILIŞI

Şeker ve suyu bir tencereye alarak karıştırın, şekerin tamamen erimesini sağlayın.

Karışımı kaynamaya bırakın ve kaynadıktan 10 dakika sonra birkaç damla limon suyu ekleyin.

Kısık ateşte 10 dakika daha kaynatmaya devam edin.

Şerbet kıvam alınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Bir yaprak baklavalık yufkayı tezgaha serin ve üzerini eritilmiş tereyağı ile yağlayın.

Üzerine ikinci bir yufkayı yerleştirin ve tekrar tereyağlayın.

Yufkanın bir kenarını yaklaşık iki parmak genişliğinde içe katlayın.

Şiş veya ince bir çubuk yardımıyla, son iki parmak kalacak şekilde yufkayı rulo şeklinde sarın.

Sardığınız yufkayı iki tarafından büzerek dikkatlice şişten çıkarın.

Ortası dolu bir yuvarlak olacak şekilde iki ucunu birleştirin ve fırına dayanıklı bir tepsiye dizin.

Hazırladığınız yuvarlak yufkaların ortasına 1 yemek kaşığı dövülmüş fındık koyun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 15 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğumuş şerbeti gezdirin.

Tatlı şerbeti tamamen çekene kadar dinlendirin.

Üzerini Antep fıstığı veya cevizle süsleyerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Afiyet olsun!