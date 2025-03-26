Sadece 5 malzemeyle iftar sofralarına lezzet katacak enfes tatlı: Peynir helvası tarifi

Yayınlanma: 26.03.2025 - 17:38

Güncelleme: 26.03.2025 - 17:38

Türk mutfağının sevilen tatlılarından biri olan peynir helvası, özellikle Trakya ve Balıkesir mutfağında öne çıkan eşsiz bir lezzettir. Hafif tuzlu peynirin un, şeker ve depolamayla birleşimiyle ortaya çıkan bu tatlı, hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilir. Geleneksel tariflerde genellikle koyun peyniri kullanılsa da, farklı peynir türleriyle de hazırlanabilir. Peki, sadece 5 malzemeyle iftar sofralarına lezzet katacak bu enfes tatlı nasıl yapılır? İşte, leziz peynir helvası tarifi...

PEYNİR HELVASI TARİFİ

Malzemeler

1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı irmik

3/4 su bardağı toz şeker

2 su bardağı ılık su

100 gram tuzsuz dil peyniri

(eriyebilen bir tür peynir)

PEYNİR HELVASI YAPILIŞI

Peynir helvası için şekeri, 2 su bardağı suyun içinde eritip kenarda beklesin.

Tavaya yağı alın.

Kısık ateşte tereyağını eritin ve irmiği içine alarak kavurun.

Rengi değişip irmiklerin kokusu iyice çıkına kadar kavurun. (Kavurma işlemi yaklaşık 10-15 dakika sürebilir)

Şekerli su karışımını ilave ederek kaynayana kadar karıştırın.

Kaynayıp şerbeti hafif emmeye başlayınca göz göz olacaktır.

Bu sırada peyniri ilave edin.

Peynir eriyene ve harçla bütünleşene kadar iyice karıştırın.

Peynirde eridikten sonra altını kapatın.

Peynir helvasını sıcak olarak servis yapın.

Afiyetler olsun!