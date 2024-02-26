Tatlı bir ara: Pratik Sütlü Nuriye ile lezzete davet...

Yayınlanma: 26.02.2024 - 20:21

Güncelleme: 26.02.2024 - 20:21

Tatlı krizlerinize pratik çözüm: Sütlü Nuriye Tatlısı! İster misafirlerinizi ağırlayın, ister kendinize özel bir tatlı anı yaşayın, bu tarifle tatlı dünyanız renklensin. İşte, hafif dokusu ve lezzetli şerbetiyle enfes bir deneyim sunacak Sütlü Nuriye Tatlısı...

MALZEMELER:

40 adet baklavalık yufka

200 gram tereyağı

İç Harcı İçin:

2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Şerbeti İçin:

3 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım limon suyu

YAPILIŞI

Önce şerbet için süt, toz şeker, su, tereyağı, su ve limon suyunu bir tencerede karıştırarak kaynamaya bırakılır.

Şeker eridikten sonra 10 dakika kadar kaynatılır.

Baklavalık yufkalar tezgaha serilir ve üzerine tereyağı sürülür. Yufkaların yarısına bu işlem yapıldıktan sonra üzerine ceviz içi eklenir daha sonra kalan yufkalar da aynı işlem ile kapatılır.

Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

Fırından çıkan sıcak Sütlü Nuriye tatlısının üzerine soğuyan şerbeti dökülür.