Tatlı bir ara: Pratik Sütlü Nuriye ile lezzete davet...
Sütlü Nuriye Tatlısı tarifi ile evinizde şahane bir lezzet hazırlayabilirsiniz. Hem hafifliğiyle hem de mis gibi kokusuyla sofralarınıza neşe katmak bu tarif ile mümkün. İşte Pratik Sütlü Nuriye ile lezzete davet...
Tatlı krizlerinize pratik çözüm: Sütlü Nuriye Tatlısı! İster misafirlerinizi ağırlayın, ister kendinize özel bir tatlı anı yaşayın, bu tarifle tatlı dünyanız renklensin. İşte, hafif dokusu ve lezzetli şerbetiyle enfes bir deneyim sunacak Sütlü Nuriye Tatlısı...
MALZEMELER:
40 adet baklavalık yufka
200 gram tereyağı
İç Harcı İçin:
2 su bardağı dövülmüş ceviz içi
Şerbeti İçin:
3 su bardağı süt
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım limon suyu
YAPILIŞI
Önce şerbet için süt, toz şeker, su, tereyağı, su ve limon suyunu bir tencerede karıştırarak kaynamaya bırakılır.
Şeker eridikten sonra 10 dakika kadar kaynatılır.
Baklavalık yufkalar tezgaha serilir ve üzerine tereyağı sürülür. Yufkaların yarısına bu işlem yapıldıktan sonra üzerine ceviz içi eklenir daha sonra kalan yufkalar da aynı işlem ile kapatılır.
Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.
Fırından çıkan sıcak Sütlü Nuriye tatlısının üzerine soğuyan şerbeti dökülür.
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