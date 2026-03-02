Tatlı keyfini katlayan lezzet: Karamelli muhallebi tarifi

Karamelli muhallebi, tatlı severlerin favorisi olan klasik bir lezzettir. Kıvamlı muhallebisi ve üzerindeki yoğun karamel aromasıyla hem göze hem damağa hitap eder. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem özel günler hem de günlük tatlı ihtiyacınız için mükemmel bir seçenektir. Şekerin kısık ateşte erimesine dikkat ederek hazırladığınız karamelli muhallebi, topaksız ve pürüzsüz dokusuyla sofraların favorisi olacak. İşte, nefis karamelli muhallebi tarifi...

KARAMELLİ MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler

Muhallebi için:

1 litre süt

1/2 su bardağı şeker

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket krema (1/3’ü karamel için ayrılacak)

1 paket vanilya

Karamel için:

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1,5 yemek kaşığı nişasta

1/3 paket krema (kalan kremayı ekleyin)

KARAMELLİ MUHALLEBİ YAPILIŞI

Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını tencereye alıp iyice karıştırın.

Orta ateşte kıvam alana kadar pişirin.

Kaynadıktan sonra ocaktan alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra kremayı ve vanilyayı ekleyin.

İyice karıştırın ve muhallebiyi kuplara eşit şekilde paylaştırın.

Şekeri yapışmaz tavaya alıp kısık ateşte karıştırmadan eritin.

Su içinde nişastayı çözün ve eriyen şekere ekleyip kaynatın.

Kalan kremayı karamele ekleyip ocaktan alın.

Hazırladığınız karamel sosu muhallebilerin üzerine paylaştırın.

Dolapta biraz dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!