Tatlı krizine anında çözüm: Tavada pratik sütlü irmik tatlısı tarifi

Tenceresiz, kalıpsız, tavada hazırlayabileceğiniz bu lezzet, hem hafif hem doyurucu bir alternatif sunuyor. Üstelik malzemeleri mutfağınızda zaten var!

Tatlı krizine anında çözüm: Tavada pratik sütlü irmik tatlısı tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:20

Az malzemeyle yapılan, şekersiz alternatiflere göre çok daha tatmin edici ama yine de hafif bir tatlı olan bu tarif, özellikle akşamüstü çaylarının yeni gözdesi olabilir.

TAVADA SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı irmik
  • 3/4 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilin
  • Hindistan cevizi, fıstık veya tarçın

YAPILIŞI

  1. Karıştırarak pişirin: Geniş bir tavaya süt, irmik ve şekeri alın. Orta ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirin (yaklaşık 8 dakika).
  2. Tatlandırın: Ocaktan almadan hemen önce tereyağı ve vanilini ekleyin, isteğe bağlı olarak portakal kabuğu rendesini de ilave edin. 1-2 dakika daha karıştırıp ocaktan alın.
  3. Tavaya yayarak soğutun: Hazırladığınız karışımı hafifçe yağlanmış düz bir tavaya dökün ve spatula yardımıyla bastırarak düzleyin. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.
  4. Buzdolabında dinlendirin: Soğuyan tatlıyı 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Sonrasında dilimleyip üzerine Hindistan cevizi ya da ceviz-fıstık serpebilirsiniz.

Etiketler: #tarif #tatlı #irmik tatlısı

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