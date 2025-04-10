Tatlı krizine anında çözüm: Tavada pratik sütlü irmik tatlısı tarifi
Tenceresiz, kalıpsız, tavada hazırlayabileceğiniz bu lezzet, hem hafif hem doyurucu bir alternatif sunuyor. Üstelik malzemeleri mutfağınızda zaten var!
Az malzemeyle yapılan, şekersiz alternatiflere göre çok daha tatmin edici ama yine de hafif bir tatlı olan bu tarif, özellikle akşamüstü çaylarının yeni gözdesi olabilir.
TAVADA SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ
MALZEMELER
- 1 litre süt
- 1 su bardağı irmik
- 3/4 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilin
- Hindistan cevizi, fıstık veya tarçın
YAPILIŞI
- Karıştırarak pişirin: Geniş bir tavaya süt, irmik ve şekeri alın. Orta ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirin (yaklaşık 8 dakika).
- Tatlandırın: Ocaktan almadan hemen önce tereyağı ve vanilini ekleyin, isteğe bağlı olarak portakal kabuğu rendesini de ilave edin. 1-2 dakika daha karıştırıp ocaktan alın.
- Tavaya yayarak soğutun: Hazırladığınız karışımı hafifçe yağlanmış düz bir tavaya dökün ve spatula yardımıyla bastırarak düzleyin. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.
- Buzdolabında dinlendirin: Soğuyan tatlıyı 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Sonrasında dilimleyip üzerine Hindistan cevizi ya da ceviz-fıstık serpebilirsiniz.
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