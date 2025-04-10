Tatlı krizine anında çözüm: Tavada pratik sütlü irmik tatlısı tarifi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:20

Güncelleme: 10.04.2025 - 14:20

Az malzemeyle yapılan, şekersiz alternatiflere göre çok daha tatmin edici ama yine de hafif bir tatlı olan bu tarif, özellikle akşamüstü çaylarının yeni gözdesi olabilir.

TAVADA SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı irmik

3/4 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

Hindistan cevizi, fıstık veya tarçın

YAPILIŞI