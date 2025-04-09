En kolay ve en lezzetli haliyle çayın yanına tatlı bir dokunuş: Bademli kek tarifi
Bademli kek, kahve ya da çay eşliğinde harika bir atıştırmalık olacaktır. Peki, en kolay ve en lezzetli haliyle bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis bademli kek tarifi...
Bademli kek, hem lezzetli hem de yapımı oldukça pratik bir tatlı alternatifi arayanlar için mükemmel bir seçimdir. Bademin verdiği zengin aromasıyla, klasik kek tariflerinden farklı, farklı bir tat deneyimi sunar. Peki, en kolay ve en lezzetli haliyle bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis bademli kek tarifi...
BADEMLİ KEK TARİFİ
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı un
1/2 su bardağı toz badem (isteğe bağlı, badem unu da kullanılabilir)
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Yarım su bardağı dövülmüş badem (süslemek için)
Bir tutam tuz
BADEMLİ KEK YAPILIŞI
İlk olarak fırınınızı 180°C’ye ısıtın ve kek kalıbınızı yağlayıp unlayın veya pişirme kağıdı ile kaplayın.
Yumurta ve toz şekeri geniş bir kaba alıp mikserle iyice çırpın.
Karışımın rengi açılana kadar çırpmaya devam edin.
Yoğurdu ve sıvı yağı karışıma ekleyin, karıştırarak homojen bir hale gelmesini sağlayın.
Unu, kabartma tozunu, vanilini ve tuzu bir kaba eleyin ve yavaşça karışıma ekleyin.
Ardından badem tozunu da ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırarak pürüzsüz bir kek hamuru elde edin.
Hazırladığınız kek karışımını kalıba dökün ve üzerini düzeltin.
Kekinizi önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirin.
Pişip pişmediğini kontrol etmek için bir kürdan batırın; kürdan temiz çıkarsa kekiniz hazır demektir.
Kek piştikten sonra, üzerine dövülmüş bademleri serpiştirebilirsiniz.
Bademin ısısıyla birlikte biraz daha hafifçe kavrulması kekinize ekstra bir lezzet katacaktır.
Kekinizi fırından aldıktan sonra biraz soğumasını bekleyin, ardından dilimleyip servise sunabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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