Öğle yemekleri için pratik lezzet: Terbiyeli ekşili köfte tarifi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:51

Güncelleme: 10.04.2025 - 12:51

Öğle yemeklerinde hem hafif hem de besleyici bir alternatif arıyorsanız, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan terbiyeli ekşili köfte, tam size göre.

TERBİYELİ EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

Köfte için:

300 gr kıyma

1 çay bardağı ince bulgur

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

Tuz, karabiber, kimyon

Sulu karışım için:

1 adet havuç (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

5-6 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI