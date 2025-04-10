Öğle yemekleri için pratik lezzet: Terbiyeli ekşili köfte tarifi
Pratik yapımı, besleyici içeriği ve ekşi terbiyesiyle damakta iz bırakan terbiyeli ekşili köfte, öğle öğünü için hem hafif hem doyurucu bir seçenek.
Öğle yemeklerinde hem hafif hem de besleyici bir alternatif arıyorsanız, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan terbiyeli ekşili köfte, tam size göre.
TERBİYELİ EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ
MALZEMELER
Köfte için:
- 300 gr kıyma
- 1 çay bardağı ince bulgur
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı un
- Tuz, karabiber, kimyon
Sulu karışım için:
- 1 adet havuç (küçük küpler halinde doğranmış)
- 1 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 5-6 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz
Terbiyesi için:
- 1 adet yumurta sarısı
- Yarım limon suyu
- 1 yemek kaşığı un
- Yarım çay bardağı su
YAPILIŞI
- Köfteyi hazırlayın: Tüm köfte malzemelerini derin bir kapta yoğurun. Harçtan misket büyüklüğünde köfteler yapın. Hafif un serpilmiş bir tepsiye dizin.
- Sebzeleri soteleyin: Tencereye sıvı yağı alın, doğradığınız havuç ve patatesleri birkaç dakika kavurun. Ardından sıcak suyu ekleyip sebzeler yumuşayana kadar 5-6 dakika pişirin.
- Köfteleri ekleyin: Sebzelerin üzerine köfteleri ekleyin ve orta ateşte 15 dakika kadar pişirin.
- Terbiyeyi hazırlayın: Ayrı bir kasede yumurta sarısı, limon suyu, un ve suyu pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Terbiyeyi yemeğe ekleyin: Hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş, karıştırarak sıcak çorbadan biraz ekleyip ılıtın (kesilmemesi için). Ardından tencereye azar azar dökün ve birkaç dakika daha kısık ateşte karıştırarak pişirin.
- Servis: Sıcak olarak servis edin. Üzerine taze nane veya dereotu serpebilirsiniz.
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