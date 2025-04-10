Kahvaltılara farklılık katacak pratik lezzet: Lor peynirli muffin tarifi
Klasik kahvaltılardan sıkılanlar için hem pratik hem de yüksek proteinli bir öneri: Lor peynirli yumurta muffin! Fırında kolayca pişen bu lezzetli muffinler, kahvaltı sofralarınıza hem renk hem de sağlık katacak.
Kahvaltıda omlet, haşlanmış yumurta ya da klasik peynirli sandviçler yerine farklı ve besleyici bir şeyler arıyorsanız, bu tarif tam size göre. Yumurta ve lor peyniri gibi protein açısından zengin malzemelerle hazırlanan fırınlanmış kahvaltılık muffinler, hem doyurucu hem de taşıması kolay olduğu için işe ya da okula giderken de ideal.
LOR PEYNİRLİ MUFFIN TARİFİ
MALZEMELER (6 adet muffin için)
- 3 adet yumurta
- 4 yemek kaşığı lor peyniri
- 1/2 çay bardağı süt
- 1/2 adet kırmızı biber (küçük doğranmış)
- 1/2 adet yeşil biber (küçük doğranmış)
- 1 dal taze soğan (ince doğranmış)
- Bir tutam ince doğranmış dereotu veya maydanoz
- Tuz, karabiber
YAPILIŞI
- Fırını 180°C’ye ısıtın ve muffin kalıplarınızı hafifçe yağlayın ya da muffin kâğıdı kullanın.
- Yumurtaları bir kaseye kırın, sütü ve baharatları ekleyip çırpın.
- Üzerine lor peynirini, doğradığınız sebzeleri ve yeşillikleri ekleyip tekrar karıştırın.
- Karışımı muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın. İsterseniz üzerlerine biraz rendelenmiş kaşar serpebilirsiniz.
- Önceden ısıtılmış fırında 18-20 dakika kadar pişirin. Üzeri hafif kızarınca fırından çıkarabilirsiniz.
- Ilık ya da soğuk şekilde servis edebilirsiniz.
Etiketler: #omlet #Kahvaltılık muffin #Kahvaltı #tarif
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