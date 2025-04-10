Kahvaltılara farklılık katacak pratik lezzet: Lor peynirli muffin tarifi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 10:35

Güncelleme: 10.04.2025 - 10:35

Kahvaltıda omlet, haşlanmış yumurta ya da klasik peynirli sandviçler yerine farklı ve besleyici bir şeyler arıyorsanız, bu tarif tam size göre. Yumurta ve lor peyniri gibi protein açısından zengin malzemelerle hazırlanan fırınlanmış kahvaltılık muffinler, hem doyurucu hem de taşıması kolay olduğu için işe ya da okula giderken de ideal.

LOR PEYNİRLİ MUFFIN TARİFİ

MALZEMELER (6 adet muffin için)

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı lor peyniri

1/2 çay bardağı süt

1/2 adet kırmızı biber (küçük doğranmış)

1/2 adet yeşil biber (küçük doğranmış)

1 dal taze soğan (ince doğranmış)

Bir tutam ince doğranmış dereotu veya maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI