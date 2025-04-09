Gününüze rahatlık ve sakinlik katın: Güne başlarken stresi azaltan bitki çayı tarifi

3. ZENCEFİL VE LİMON ÇAYI

Faydaları:

Zencefil, vücuda enerji verir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda stresle mücadelede yardımcı olur. Limon ise hem vücuda vitamin takviyesi yapar hem de ruh halini iyileştirir. Bu çay, sabahları hem rahatlatıcı hem de canlandırıcı bir içecek olabilir.

Malzemeler:

1-2 dilim taze zencefil

Yarım limonun suyu

1 su bardağı sıcak su

Tarif:

Zencefil dilimlerini bir bardağa koyun.

Üzerine sıcak suyu dökün ve 5 dakika demlemeye bırakın.

Limon suyunu ekleyin ve karıştırın.

İpucu:

Eğer tatlı bir içecek isterseniz, çayın içerisine bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.