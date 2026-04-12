Tatlı krizine pratik çözüm: İpeksi kıvamıyla supangle tarifi

Supangle, Fransız mutfağından Türk mutfağına uyarlanmış en sevilen sütlü tatlılardan biridir. İçindeki yoğun çikolata aroması ve akışkan kıvamıyla klasik pudinglerden ayrılır. Evde kolayca hazırlanabilen bu tatlı, özellikle çikolata severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alır.
MALZEMELER
- 1 litre süt
- 2 yemek kaşığı kakao
- 3 yemek kaşığı un
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta sarısı
- 100 gram bitter çikolata
- 1 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞ
Süt, kakao, un, şeker ve yumurta sarısını bir tencereye alıp çırpın.
Karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
Kıvam almaya başladığında içine bitter çikolatayı ekleyin.
Çikolata eridikten sonra tereyağını ilave edin ve karıştırın.
Supangleyi kaselere paylaştırın.
Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında dinlendirin.
Soğuk olarak servis edin.