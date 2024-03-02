Pişi ile karıştırmayın: Doğu Afrika mutfağından puf puf Mandazi tarifi!

Yayınlanma: 02.03.2024 - 19:24

Güncelleme: 02.03.2024 - 19:24

Mutfağınızda egzotik bir lezzet yolculuğuna çıkmak ve sevdiklerinize Afrika'nın sıcak atmosferini hissettirmek istiyorsanız, Mandazi tarifi tam size göre! Görüntüsü Pişi'ye benzerliği ile dikkat çekse de lezzeti damaklarınzda şölen yaratacak...

MALZEMELER

2 su bardağı un

1/4 su bardağı toz şeker

1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

1/2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 adet yumurta

1/2 tatlı kaşığı vanilya

Sıvı yağ (kızartmak için)

YAPILIŞI

Geniş bir kaba un, toz şeker, kabartma tozu ve tuzu eklenir. İyice karıştırılır.

Ayrı bir kapta süt, eritilmiş tereyağı, yumurta ve vanilin karıştırılır.

Sıvı karışım kuru karışıma eklenir ve hamur yoğurulur. Gerekirse un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edilir.

Hamuru unlu bir zeminde açılır ve yaklaşık 1 cm kalınlığında olacak şekilde üçgen üçgen kesilir.

Sıvı yağ derin bir tavada kızdırılır. Hamur parçaları kızgın yağa eklenir ve her iki taraf da altın rengi olana kadar kızartılır.

Kızaran mandazileri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmelerini sağlanır.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis yapılabilir.