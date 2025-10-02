Tatlı krizlerin aranan lezzeti: Revani tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze gelen revani, irmiğin hamurla buluştuğu ve şerbetle taçlandığı bir tatlıdır. Yapımı oldukça kolay olan bu klasik tatlı, özel gün sofralarının da vazgeçilmezidir. Limon ya da portakal aromasıyla lezzeti katlanan revani, hem hafifliği hem de pratikliğiyle her evin mutfağında yer bulur.
REVANİ TARİFİ
Malzemeler
Keki için:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Şerbet için:
- 3 su bardağı su
- 2,5 su bardağı toz şeker
- Yarım limon suyu
Yapılışı
- Öncelikle şerbeti hazırlayın: su ve şekeri kaynatın, limon suyunu ekleyin ve 10 dakika kaynatıp soğumaya bırakın.
- Yumurta ve şekeri mikserle çırpın. Yoğurt, sıvı yağ ve irmiği ekleyin.
- Un, kabartma tozu ve vanilini de ekleyerek karıştırın.
- Yağlanmış fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.
- Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğuk şerbeti dökün.
- Şerbeti çekmesi için dinlendirin, ardından dilimleyip servis edin.