Tatlı krizlerin aranan lezzeti: Revani tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze gelen revani, irmiğin hamurla buluştuğu ve şerbetle taçlandığı bir tatlıdır. Yapımı oldukça kolay olan bu klasik tatlı, özel gün sofralarının da vazgeçilmezidir. Limon ya da portakal aromasıyla lezzeti katlanan revani, hem hafifliği hem de pratikliğiyle her evin mutfağında yer bulur.

REVANİ TARİFİ

Malzemeler

Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbet için:

3 su bardağı su

2,5 su bardağı toz şeker

Yarım limon suyu

Yapılışı