Tatlı severlerin vazgeçilmezi olacak: Medovik tarifi

Yayınlanma: 05.10.2024 - 15:42

Güncelleme: 05.10.2024 - 15:42

Rus mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan Medovik (bal pastası), ince hamur katmanlarının arasına sürülen krema ve bal karışımıyla hazırlanan eşsiz bir lezzettir. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu tatlı, hem Rusya'da hem de dünya mutfaklarında beğeniyle tüketiliyor.

MEDOVİK TARİFİ

Malzemeler:

3 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı şeker

2 yumurta

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Krema için:

500 ml krema

1 su bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı bal

Yapılışı: