Tatlı severlerin vazgeçilmezi olacak: Medovik tarifi
Rus mutfağının en tatlı lezzetlerinden biri olan Medovik, bal katmanları ve krema dolgusu ile dikkat çeker. Hem göze hem damağa hitap eden bu klasik tatlı, özel günlerde sofraları süslüyor. Kat kat hazırlanan Medovik, sabırla yapılacak ama bir o kadar da ödüllendirici bir tatlıdır.
Rus mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan Medovik (bal pastası), ince hamur katmanlarının arasına sürülen krema ve bal karışımıyla hazırlanan eşsiz bir lezzettir. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu tatlı, hem Rusya'da hem de dünya mutfaklarında beğeniyle tüketiliyor.
MEDOVİK TARİFİ
Malzemeler:
- 3 yemek kaşığı bal
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı şeker
- 2 yumurta
- 2 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Krema için:
- 500 ml krema
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 yemek kaşığı bal
Yapılışı:
- Bal ve tereyağını ocakta eritip şekeri ekleyin.
- Yumurtaları çırpıp karışıma ilave edin.
- Un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurun.
- Hamuru ince katlar halinde açıp fırında pişirin.
- Krema malzemelerini karıştırıp katlar arasında sürün.
- Buzdolabında dinlendirin.
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