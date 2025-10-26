Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tatlı krizlerine 20 dakikada hazırlayabileceğiniz sağlıklı çözüm: 3 malzemeli fit kurabiye tarifi

Tatlı krizlerine 20 dakikada hazırlayabileceğiniz sağlıklı çözüm: 3 malzemeli fit kurabiye tarifi

26.10.2025 23:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tatlı krizlerine 20 dakikada hazırlayabileceğiniz sağlıklı çözüm: 3 malzemeli fit kurabiye tarifi

Şekersiz, unsuz ve hızlı hazırlanan bu nefis atıştırmalık, diyet bozmadan tatlı ihtiyacınızı karşılayacak. Peki, tatlı krizlerine 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu sağlıklı çözüm nasıl yapılır? İşte, nefis 3 malzemeli fit kurabiye tarifi...

3 malzemeli fit kurabiye, hem pratikliğiyle hem de hafif lezzetiyle dikkat çekiyor. Rafine şeker ve un olmadan hazırlanan bu kurabiyeler, sağlıklı tatlı arayanların favorisi olmaya aday. Peki, tatlı krizlerine 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu sağlıklı çözüm nasıl yapılır? İşte, nefis 3 malzemeli fit kurabiye tarifi...

Image

3 MALZEMELİ FİT KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

2 adet olgun muz

1 su bardağı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı damla çikolata veya kakao parçacıkları (isteğe göre fıstık ezmesi de eklenebilir)

3 MALZEMELİ FİT KURABİYE YAPILIŞI

Olgun muzları bir kapta ezerek püre haline getirin.

Üzerine yulaf ezmesini ekleyin ve karıştırın.

Damla çikolata (ya da tercihinize göre kakao veya fıstık ezmesi) ilave edin.

Karışımı kaşık yardımıyla küçük toplar veya kurabiye şekli vererek yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 12–15 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #pratik tatlı tarifi #fit tarif