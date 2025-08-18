Tatlı krizlerine çıtır çözüm: Orijinal İspanyol churros tarifi

İspanya’nın geleneksel tatlısı olan churros, son yıllarda dünyanın dört bir yanında popüler hale gelen eşsiz bir lezzettir. Özellikle kahvaltılarda ve atıştırmalık saatlerinde tercih edilen churros, dışı altın sarısı çıtır kaplaması ve içinin yumuşak dokusuyla tatlı krizlerinin kurtarıcısıdır. Tarçın ve şekerle kaplanarak sıcak çikolata sosuna batırıldığında bambaşka bir tat deneyimi sunar. Peki, tatlı krizlerine çözüm olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, Orijinal İspanyol churros tarifi...
Malzemeler
- 1 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 su bardağı un
- 1 tutam tuz
- 2 adet yumurta
- Kızartmak için sıvı yağ
Üzeri için:
- Toz şeker
- Tarçın
- Sosu için:
- 100 gr bitter çikolata
- 100 ml krema
Yapılışı
- Bir tencerede su, tereyağı, tuz ve şekeri kaynatın.
- Kaynadıktan sonra unu ekleyip hızlıca karıştırın. Hamur toparlanınca ocaktan alın ve ılımaya bırakın.
- Ilıyan hamura yumurtaları teker teker ekleyip mikser ya da spatula ile pürüzsüz olana kadar karıştırın.
- Hamuru yıldız uçlu krema torbasına doldurun.
- Derin bir tencerede yağı kızdırın. Hamurdan şeritler sıkıp makasla kesin ve yağa bırakın. Altın rengini alıncaya kadar kızartın.
- Kızaran churrosları kağıt havlu üzerine alın, ardından şeker ve tarçın karışımına bulayın.
- Çikolata sos için; kremayı ısıtın, içine çikolata ekleyip eritin.