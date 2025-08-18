Tatlı krizlerine çıtır çözüm: Orijinal İspanyol churros tarifi

İspanya’nın geleneksel tatlısı olan churros, son yıllarda dünyanın dört bir yanında popüler hale gelen eşsiz bir lezzettir. Özellikle kahvaltılarda ve atıştırmalık saatlerinde tercih edilen churros, dışı altın sarısı çıtır kaplaması ve içinin yumuşak dokusuyla tatlı krizlerinin kurtarıcısıdır. Tarçın ve şekerle kaplanarak sıcak çikolata sosuna batırıldığında bambaşka bir tat deneyimi sunar. Peki, tatlı krizlerine çözüm olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, Orijinal İspanyol churros tarifi...

Malzemeler

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı un

1 tutam tuz

2 adet yumurta

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için:

Toz şeker

Tarçın

Sosu için:

100 gr bitter çikolata

100 ml krema

Yapılışı