Tatlı krizlerine doğal çözüm: Muzlu hurmalı kek tarifi

Muzlu hurmalı kek, sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin son yıllarda en çok tercih ettiği tatlılardan biridir. Muzun nemli dokusu ve hurmanın doğal şekeri sayesinde ekstra tatlandırıcıya ihtiyaç duymadan lezzetli bir kek hazırlamak mümkündür. İşte, enfes muzlu hurmalı kek tarifi...

MUZLU HURMALI KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet olgun muz

8–10 adet hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

2 adet yumurta

Yarım su bardağı süt veya yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı

2 su bardağı tam buğday unu (isteğe göre normal un)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

MUZLU HURMALI KEK YAPILIŞI

Hurmaları sıcak suda 5–10 dakika bekletin.

Ardından blenderdan püre haline getirin.

Olgun muzları bir kasede çatalla iyice ezin.

Yumurta, süt (veya yoğurt), yağ, muz püresi ve hurma püresini bir kapta karıştırın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını eleyerek ekleyin.

Spatula ile nazikçe karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35–40 dakika pişirin.

Oda sıcaklığında soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!