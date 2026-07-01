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Tatlı krizlerine en zarif çözüm: Muzlu haşhaşlı magnolia tarifi

Tatlı krizlerine en zarif çözüm: Muzlu haşhaşlı magnolia tarifi

1.07.2026 22:04:00
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Haber Merkezi
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Tatlı krizlerine en zarif çözüm: Muzlu haşhaşlı magnolia tarifi

Muzun doğal tatlılığı, haşhaşın hafif çıtır dokusu ve ipeksi muhallebinin uyumuyla hazırlanan muzlu haşhaşlı magnolia, hem hafif hem de şık sunumuyla tatlı sofralarının yeni favorisi olmaya aday. İşte muzlu haşhaşlı magnolia tarifi...
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Yumuşacık kıvamlı muhallebi, dilimlenmiş muzların ferah aroması ve haşhaşın kendine özgü dokusuyla birleşerek ortaya hem hafif hem de doyurucu bir tatlı çıkarıyor. İşte muzlu haşhaşlı magnolia tarifi...

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MUZLU HAŞHAŞLI MAGNOLIA TARİFİ

Malzemeler

Muhallebisi için:

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı (isteğe bağlı)

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket sıvı krema (200 ml)

Katları için:

3-4 adet muz

1 paket yulaflı veya burçak bisküvi

2 yemek kaşığı haşhaş tohumu

Üzeri için:

Muz dilimleri

Haşhaş tohumu

Bisküvi kırıntıları

MUZLU HAŞHAŞLI MAGNOLIA YAPILIŞI

Öncelikle magnolianın muhallebisini hazırlayın. 

Bir tencereye sütü, şekeri, unu ve nişastayı alın. 

Orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Muhallebi koyulaşıp kaynamaya başladığında ocaktan alın. 

İçerisine tereyağı ve vanilini ekleyerek karıştırın. 

Ilımaya bırakın.

Muhallebi tamamen soğuduktan sonra içerisine sıvı kremayı ekleyin ve mikser yardımıyla pürüzsüz, hafif kabarık bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Bisküvileri rondodan geçirerek ince kırıntılar haline getirin.

İçerisine haşhaş tohumlarını ekleyip karıştırın.

Servis kuplarının tabanına bisküvili karışımdan paylaştırın. 

Üzerine hazırladığınız muhallebiden ekleyin. 

Ardından dilimlenmiş muzları yerleştirin.

Aynı işlemi kupların büyüklüğüne göre kat kat devam ettirin. 

Son katına muhallebi ekledikten sonra üzerini muz dilimleri, bisküvi kırıntıları ve haşhaş tohumu ile süsleyin.

Hazırladığınız muzlu haşhaşlı magnoliaları buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!

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