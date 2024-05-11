Tatlı krizlerine hafif bir seçenek: Parfe tarifi...

Yayınlanma: 11.05.2024 - 23:44

Güncelleme: 11.05.2024 - 23:44

Sıcak yaz günlerinde tatlı bir kaçamak yapmak isteyenler için ferahlatıcı bir seçenek: şipşak parfe tarifi! Bu hafif ve lezzetli tatlı, tatlı krizlerinizi hızla bastırmak için ideal bir seçenek. Sadece birkaç malzeme ve birkaç dakika içinde hazırlanan bu tarif, ferahlatıcı bir tatlı keyfi sunuyor. İster tek başına, ister meyve veya granola ile servis edin, yaz aylarında serinlemek için mükemmel bir seçenek...

MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt (tercihen süzme yoğurt)

1 su bardağı krema

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı çilek veya mevsim meyveleri

1 su bardağı hindistancevizi veya granola

fındık (süslemek için)

YAPILIŞI

Yoğurdu geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine pudra şekerini ekleyin ve iyice karıştırın.

Krema ve vanilya ekleyin. Mikserle orta hızda çırpın, kıvamı koyulaşana ve krema katılaşana kadar çırpın.

Bir parfe veya servis bardağına yoğurt karışımından bir tabak dökün.

Üzerine dilimlenmiş meyvelerden bir kat yerleştirin. İsteğe bağlı olarak hindistancevizi kırığı veya granola ekleyin.

Kalan yoğurt karışımını meyvelerin üzerine dökün.

Üzerini fındıkla süsleyin.

Parfeleri buzdolabında en az 1 saat kadar soğutun.

Soğuduktan sonra dilimlenmiş çilek veya meyvelerle servis yapın.