Tayland mutfağının enfes lezzeti: Pad Kra Pao tarifi

Yayınlanma: 26.02.2025 - 14:55

Güncelleme: 26.02.2025 - 14:55

Tayland mutfağı, dengeli baharat kullanımı ve taze malzemeleriyle dünya çapında büyük bir üne sahiptir. Pad Kra Pao, yani fesleğenli tavuk, sokak tezgâhlarında en çok satılan yemeklerden biri olarak bilinir. Bol baharat, aromatik Tayland fesleğeni ve tavuk eti ile hazırlanan bu nefis yemek, basmati veya yasemin pirinciyle servis edilerek tam bir lezzet şöleni sunar. Eğer Tayland mutfağını denemek ve mutfağınıza egzotik bir dokunuş katmak istiyorsanız, Pad Kra Pao tam size göre!

Pad Kra Pao Tarifi

Malzemeler:

Ana Malzemeler:

400 gram tavuk göğsü (kıyılmış veya küçük doğranmış)

2 yemek kaşığı bitkisel yağ

4 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 adet kırmızı acı biber (isteğe bağlı, ince doğranmış)

1 su bardağı taze Tayland fesleğeni (Tatlı fesleğen de kullanılabilir)

1 adet soğan (ince doğranmış)

Sosu İçin:

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı istiridye sosu

1 tatlı kaşığı bal veya esmer şeker

1 tatlı kaşığı balık sosu (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı su

Servis İçin:

Buharda pişmiş yasemin veya basmati pirinci

Üzerine eklemek için kızarmış yumurta (isteğe bağlı)

Yapılış