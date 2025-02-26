Tayland mutfağının enfes lezzeti: Pad Kra Pao tarifi
Baharatlı, aromatik ve inanılmaz lezzetli! Tayland’ın en popüler sokak yemeklerinden biri olan Pad Kra Pao, hızlı ve kolay hazırlanışıyla mutfağınıza Asya esintisi katacak.
Tayland mutfağı, dengeli baharat kullanımı ve taze malzemeleriyle dünya çapında büyük bir üne sahiptir. Pad Kra Pao, yani fesleğenli tavuk, sokak tezgâhlarında en çok satılan yemeklerden biri olarak bilinir. Bol baharat, aromatik Tayland fesleğeni ve tavuk eti ile hazırlanan bu nefis yemek, basmati veya yasemin pirinciyle servis edilerek tam bir lezzet şöleni sunar. Eğer Tayland mutfağını denemek ve mutfağınıza egzotik bir dokunuş katmak istiyorsanız, Pad Kra Pao tam size göre!
Pad Kra Pao Tarifi
Malzemeler:
Ana Malzemeler:
- 400 gram tavuk göğsü (kıyılmış veya küçük doğranmış)
- 2 yemek kaşığı bitkisel yağ
- 4 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 2 adet kırmızı acı biber (isteğe bağlı, ince doğranmış)
- 1 su bardağı taze Tayland fesleğeni (Tatlı fesleğen de kullanılabilir)
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
Sosu İçin:
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı istiridye sosu
- 1 tatlı kaşığı bal veya esmer şeker
- 1 tatlı kaşığı balık sosu (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı su
Servis İçin:
- Buharda pişmiş yasemin veya basmati pirinci
- Üzerine eklemek için kızarmış yumurta (isteğe bağlı)
Yapılış
- Tavuğu küçük küpler halinde doğrayın veya kıyma şeklinde hazırlayın.
- Sarımsak ve acı biberleri ince ince doğrayın.
- Sos malzemelerini bir kâsede karıştırarak kenara alın.
- Wok veya geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın.
- Bitkisel yağı ekleyin, ardından sarımsak ve acı biberleri ekleyerek kokusu çıkana kadar soteleyin.
- Tavukları ekleyin ve yüksek ateşte karıştırarak pişirin.
- Tavuklar hafifçe kızarmaya başladığında, önceden hazırlanan sos karışımını ekleyin.
- Tüm malzemeleri iyice karıştırarak 3-4 dakika pişirin.
- Son olarak, fesleğen yapraklarını ekleyin ve yapraklar solana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.
- Pad Kra Pao’yu sıcak buharda pişmiş pirinçle servis edin.
- Üzerine kızarmış yumurta ekleyerek otantik bir Tayland sunumu yapabilirsiniz.
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