Fransız mutfağının enfes lezzeti: Coq au Vin tarifi

Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:47

Güncelleme: 26.02.2025 - 15:47

Fransız mutfağı denildiğinde, zengin sosları ve uzun pişirme teknikleriyle hazırlanan gurme yemekler akla gelir. Bunlardan biri de, Fransa’nın en ünlü geleneksel yemeklerinden biri olan Coq au Vin’dir. Tavuk etinin kırmızı şarap, sarımsak, soğan ve mantarla uzun süre pişirilmesiyle ortaya çıkan bu yemek, hem aromatik hem de derin bir lezzet sunar. Klasik Fransız yemeklerini mutfağınıza taşımak istiyorsanız, Coq au Vin tarifine mutlaka göz atmalısınız!

Coq au Vin Tarifi

Malzemeler:

1 bütün tavuk (veya 6-8 adet tavuk but ve göğüs parçaları)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gram pastırma veya dana bacon (doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük soğan (doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet havuç (doğranmış)

200 gram mantar (dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı kırmızı şarap (tercihen Pinot Noir veya Burgundy)

1 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kekik

2 adet defne yaprağı

Tuz ve karabiber

Servis İçin:

Taze doğranmış maydanoz

Kızarmış ekmek veya tereyağlı patates püresi

Yapılış