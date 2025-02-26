Fransız mutfağının enfes lezzeti: Coq au Vin tarifi
Fransız mutfağının en geleneksel ve lezzetli yemeklerinden biri olan Coq au Vin, kırmızı şarap ve aromatik sebzelerle pişirilen nefis bir tavuk yemeği! Bu tarif, özel akşam yemeklerine Fransız dokunuşu katmak isteyenler için mükemmel bir seçenek.
Fransız mutfağı denildiğinde, zengin sosları ve uzun pişirme teknikleriyle hazırlanan gurme yemekler akla gelir. Bunlardan biri de, Fransa’nın en ünlü geleneksel yemeklerinden biri olan Coq au Vin’dir. Tavuk etinin kırmızı şarap, sarımsak, soğan ve mantarla uzun süre pişirilmesiyle ortaya çıkan bu yemek, hem aromatik hem de derin bir lezzet sunar. Klasik Fransız yemeklerini mutfağınıza taşımak istiyorsanız, Coq au Vin tarifine mutlaka göz atmalısınız!
Coq au Vin Tarifi
Malzemeler:
- 1 bütün tavuk (veya 6-8 adet tavuk but ve göğüs parçaları)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 150 gram pastırma veya dana bacon (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet büyük soğan (doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 adet havuç (doğranmış)
- 200 gram mantar (dilimlenmiş)
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı kırmızı şarap (tercihen Pinot Noir veya Burgundy)
- 1 su bardağı tavuk suyu
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı kekik
- 2 adet defne yaprağı
- Tuz ve karabiber
Servis İçin:
- Taze doğranmış maydanoz
- Kızarmış ekmek veya tereyağlı patates püresi
Yapılış
- Tavuk parçalarını tuz ve karabiber ile tatlandırın.
- Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve doğranmış pastırmayı ekleyerek çıtırlaşana kadar pişirin.
- Pastırmayı bir kenara alın, aynı yağda tavuk parçalarını altın rengi olana kadar kızartın.
- Aynı tencereye tereyağını ekleyin ve soğan, havuç, mantar ve sarımsağı ekleyerek birkaç dakika soteleyin.
- Tavukları tekrar tencereye alın, üzerine un ekleyip hafifçe karıştırın.
- Tavukların üzerine kırmızı şarap ve tavuk suyunu dökün.
- Domates salçası, kekik ve defne yapraklarını ekleyin.
- Kaynadıktan sonra altını kısın ve yaklaşık 1,5 saat kapağı kapalı şekilde pişirin.
- Tavuk iyice piştiğinde, defne yapraklarını çıkarın.
- Üzerine taze doğranmış maydanoz serperek sıcak servis yapın.
- Yanında kızarmış ekmek veya tereyağlı patates püresi ile sunabilirsiniz.
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