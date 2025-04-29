Tatlı krizlerine pratik bir Brezilya dokunuşu: Brigadeiro tarifi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:27

Güncelleme: 29.04.2025 - 17:27

Brigadeiro, Brezilya mutfağının en meşhur tatlılarından biridir. Hem yapımı son derece kolay hem de lezzetiyle herkesin beğenisini kazanan bu çikolatalı lokmalar, özellikle doğum günleri, kutlamalar ve özel günlerde sıkça hazırlanır. Sadece üç ana malzemeyle yapılan bu tatlı, yoğun kıvamı ve çikolata aromasıyla adeta ağızda erir. Brigadeiro, dünyanın birçok yerinde de popülerleşmiş, Brezilya dışında da severek tüketilen bir lezzet haline gelmiştir. Peki, tatlı krizlerine pratik bir Brezilya dokunuşu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, çikolata tutkunlarının çok seveceği brigadeiro tarifi...

BRIGADEIRO TARİFİ

Malzemeler:

1 kutu (yaklaşık 400 g) yoğunlaştırılmış süt

2 yemek kaşığı kakao (şekersiz)

1 yemek kaşığı tereyağı

Süslemek için çikolata parçacıkları (veya Hindistan cevizi rendesi)

BRIGADEIRO YAPILIŞI

Orta boy bir tencerede yoğunlaştırılmış süt, kakao ve tereyağını birleştirin.

Malzemeleri orta ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.

Karışım yoğunlaşıp dibi tutmamaya başlayana kadar (yaklaşık 10-12 dakika) karıştırmaya devam edin.

Karışım tencereden ayrılıp top gibi şekil alabilecek hale geldiğinde ocaktan alın.

Karışımı geniş bir tabağa alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra buzdolabında 30-40 dakika bekletin.

Ellerinizi hafifçe yağlayarak karışımdan küçük parçalar alın ve yuvarlayın.

Her bir brigadeiroyu çikolata parçacıklarına bulayın.

Hazırladığınız brigadeiroları minik kağıt kalıplara yerleştirerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

İpuçları:

Daha yoğun çikolata aroması için bitter çikolata da ekleyebilirsiniz.

Klasik brigadeiro yerine Hindistan cevizine bulanmış "beijinho" versiyonunu da deneyebilirsiniz.

Saklama kabında 3-4 gün buzdolabında tazeliğini korur.