Cildinizi içten besleyerek güzelliğinize güzellik katın: Pürüzsüz bir cilt için 5 detoks içecek tarifi
Beslenmenize dikkat ederek, parlak ve pürüzsüz bir cilde kavuşmak mümkündür. Peki, hangi tariflerle cildinizi içten besleyerek güzelliğinize güzellik katabilirsiniz? İşte, pürüzsüz bir cilt için 5 detoks içecek tarifi...
Cildinizdeki parlaklık, pürüzsüzlük ve tazelik sadece dış bakım ürünleriyle sağlanmaz. Gerçek cilt güzelliği, vücudun iç dengesinden gelir. Sağlıklı ve toksinlerden arınmış bir vücut, ciltte de gözle görülür bir iyileşme sağlar. Bu nedenle cilt bakımında detoks içecekleri, oldukça etkili ve doğal bir yöntemdir. Vitamin, mineral ve antioksidan içeriği yüksek olan bu tarifler, hem bağışıklık sisteminizi güçlendirir hem de cilt tonunu eşitler, akne oluşumunu azaltır. İşte, düzenli tüketildiğinde ciltte pürüzsüzlük ve canlılık mucizevi içecekler...
1. SALATALIKLI LİMONLU DETOKS SUYU
Şişkinlik azaltıcı ve gözenek sıkılaştırıcı etkili
Malzemeler:
1 litre su
1 adet limon (dilimlenmiş)
1/2 salatalık (dilimlenmiş)
Birkaç taze nane yaprağı
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri bir sürahiye koyun ve buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz.
Faydası:
Limon, C vitamini ile cilt rengini aydınlatır. Salatalık ise yüksek su oranı sayesinde cildi nemlendirir.
2. YEŞİL ELMALI ZENCEFİLLİ DETOKS İÇECEĞİ
Cilt lekelerine ve toksinlere karşı etkili
Malzemeler:
1 adet yeşil elma
1 küçük parça taze zencefil
1 tatlı kaşığı limon suyu
1/2 su bardağı su
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Günde 1 bardak taze olarak tüketin.
Faydası:
Zencefilin arındırıcı etkisi ile ciltteki iltihaplanma azalır, elma ise antioksidanlarla cildi yeniler.
3. ISPANAKLI VE ANANASLI SMOOTHIE
Cilt hücrelerini yenileyici, enerji verici içecek
Malzemeler:
1 su bardağı doğranmış ananas
1 avuç taze ıspanak
1/2 muz
1 su bardağı hindistan cevizi suyu
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blenderda karıştırın ve sabah saatlerinde tüketin.
Faydası:
Ispanak demir ve folik asit yönünden zengin olup cilt yenilenmesini destekler. Ananas ise A ve C vitamini içerdiğinden kolajen üretimini artırır.
4. PANCAR VE HAVUÇ DETOKS SUYU
Cilt tonu eşitleyici ve kan dolaşımını hızlandırıcı etki
Malzemeler:
1 küçük pancar
1 adet havuç
1/2 portakalın suyu
1 su bardağı su
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin. Sabah veya öğleden sonra içebilirsiniz.
Faydası:
Pancar, kanı temizleyerek cilt rengini dengeler. Havuç ise beta-karoten ile cilde doğal bir parlaklık verir.
5. YEŞİL ÇAYLI LİMONLU BUZLU DETOKS ÇAYI
Yağ yakıcı ve sivilce karşıtı doğal çözüm
Malzemeler:
2 poşet yeşil çay
1 litre sıcak su
1 limonun suyu
Birkaç dilim salatalık
Nane yaprakları
Hazırlanışı:
Yeşil çayı demledikten sonra soğumaya bırakın. Limon suyu, salatalık ve nane ekleyip buzdolabında dinlendirin. Soğuk olarak servis edin.
Faydası:
Yeşil çay ciltteki fazla yağı dengelerken antioksidan etkisiyle yaşlanma belirtilerini azaltır.
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