10 dakikada hazır: Pratik mozaik pasta tarifi
Tatlı krizlerinize 10 dakikada çözüm! Mozaik pasta, zahmetsiz yapımı ve nostaljik lezzetiyle hem çocukların hem de büyüklerin favorisi olacak.
Tatlı krizlerine hızlı ve lezzetli bir çözüm arıyorsanız, mozaik pasta tam size göre! Üstelik sadece 10 dakikada hazırlanabiliyor. Buzdolabında dinlendikten sonra dilimlenip servis edilen bu nostaljik tatlı, hem büyüklerin hem çocukların favorisi.
MALZEMELER
- 1 paket petibör bisküvi
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 çay bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
- 1 çay bardağı toz şeker (isteğe göre azaltılabilir)
- Dilerseniz ceviz, fındık gibi kuru yemişler
YAPILIŞI
Bisküvileri derin bir kapta küçük parçalara kırın.
Ayrı bir kapta kakao, süt, şeker ve eritilmiş tereyağını karıştırın.
Bu karışımı bisküvilerin üzerine dökün ve iyice karıştırın.
Dilerseniz içine kuru yemiş ekleyin.
Karışımı streç filme sararak rulo haline getirin ve dondurucuda en az 2 saat bekletin.
Dilimleyip servis edin.
Etiketler: #mozaik #mozaik pasta
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