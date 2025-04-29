3 malzemeli pratik pestolu tavuk tarifi
Sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu nefis pestolu tavuk tarifi, pratikliği ve lezzetiyle akşam yemeklerinizi taçlandırıyor.
Yoğun geçen günlerde hem pratik hem de lezzetli bir akşam yemeği arıyorsanız, sadece 3 malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu pestolu tavuk tarifi tam size göre! İtalyan mutfağının aromatik dokunuşunu taşıyan bu yemek, kısa sürede sofranızın yıldızı olacak.
MALZEMELER
- 2 adet tavuk göğsü
- 3 yemek kaşığı pesto sos
- 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri
YAPILIŞI
Tavuk göğüslerini ortadan ikiye keserek inceltin.
Üzerlerine pesto sos sürün ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.
Fırından çıkartmadan 5 dakika önce üzerlerine rendelenmiş peynir serpip tekrar fırına verin.
Peynir eriyip hafifçe kızardığında fırından alın ve sıcak servis yapın.
Etiketler: #pestolu tavuk #tarif
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