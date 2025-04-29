3 malzemeli pratik pestolu tavuk tarifi

Sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu nefis pestolu tavuk tarifi, pratikliği ve lezzetiyle akşam yemeklerinizi taçlandırıyor.

3 malzemeli pratik pestolu tavuk tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:21

Yoğun geçen günlerde hem pratik hem de lezzetli bir akşam yemeği arıyorsanız, sadece 3 malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu pestolu tavuk tarifi tam size göre! İtalyan mutfağının aromatik dokunuşunu taşıyan bu yemek, kısa sürede sofranızın yıldızı olacak.

MALZEMELER

  • 2 adet tavuk göğsü
  • 3 yemek kaşığı pesto sos
  • 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri

YAPILIŞI

Tavuk göğüslerini ortadan ikiye keserek inceltin.

Üzerlerine pesto sos sürün ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Fırından çıkartmadan 5 dakika önce üzerlerine rendelenmiş peynir serpip tekrar fırına verin.

Peynir eriyip hafifçe kızardığında fırından alın ve sıcak servis yapın.


Etiketler: #pestolu tavuk #tarif

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