Tatlı krizlerine sağlıklı çözüm: Hurmalı yulaf topları tarifi
Canınız tatlı mı çekti? Hem doğal, hem şekersiz, hem de pişirme gerektirmeyen bu tarifle sağlıklı bir alternatif mümkün. Hurma, yulaf ve fıstık ezmesinin enfes uyumuyla hazırlanan enerji topları tatlı ihtiyacınızı bastırırken enerji verir.
Hurma ve yulaf gibi doğal malzemelerle hazırlanan bu enerji topları, sadece birkaç dakika içinde hazırlanabiliyor. Üstelik fırın gerektirmiyor, taşıması kolay ve çocuklar için de besleyici bir atıştırmalık alternatifi sunuyor.
HURMALI YULAF TOPLARI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı yulaf ezmesi
- 10 adet çekirdeksiz hurma (ılık suda 10 dk bekletilmiş)
- 2 yemek kaşığı doğal fıstık ezmesi (veya badem ezmesi)
- 1 yemek kaşığı kakao
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)
- Üzeri için: Hindistan cevizi rendesi, kakao ya da ezilmiş ceviz
Yapılışı:
- Hurmaları hazırlayın: Ilık suda beklettiğiniz hurmaları süzüp mutfak robotuna alın.
- Malzemeleri ekleyin: Üzerine yulaf ezmesi, fıstık ezmesi, kakao, tarçın ve hindistan cevizi yağını ekleyin.
- Çekin: Robotta pürüzsüz ve yapışkan bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Gerekirse çok az su ekleyebilirsiniz.
- Top haline getirin: Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.
- Kaplayın: İsteğe göre Hindistan cevizi, kakao ya da ceviz parçalarına bulayın.
- Dinlendirin: Buzdolabında en az 30 dakika dinlendirip servis edin.
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