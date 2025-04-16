Tatlı krizlerine sağlıklı çözüm: Hurmalı yulaf topları tarifi

Yayınlanma: 16.04.2025 - 13:16

Güncelleme: 16.04.2025 - 13:16

Hurma ve yulaf gibi doğal malzemelerle hazırlanan bu enerji topları, sadece birkaç dakika içinde hazırlanabiliyor. Üstelik fırın gerektirmiyor, taşıması kolay ve çocuklar için de besleyici bir atıştırmalık alternatifi sunuyor.

HURMALI YULAF TOPLARI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf ezmesi

10 adet çekirdeksiz hurma (ılık suda 10 dk bekletilmiş)

2 yemek kaşığı doğal fıstık ezmesi (veya badem ezmesi)

1 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)

Üzeri için: Hindistan cevizi rendesi, kakao ya da ezilmiş ceviz

Yapılışı: