Tatlı krizlerine sağlıklı ve pratik çözüm: Muzlu yulaf ezmeli kurabiye tarifi

26.01.2026 22:37:00
Haber Merkezi
Doğal tatlılığı muzdan gelen, rafine şeker ve un içermeyen muzlu yulaf ezmeli kurabiye tarifiyle hem sağlıklı hem pratik bir atıştırmalık hazırlayabilirsiniz. İşte, nefis muzlu yulaf ezmeli kurabiye tarifi...

Sağlıklı beslenirken tatlıdan vazgeçemeyenlerin favorisi olmaya aday muzlu yulaf ezmeli kurabiye, yapımı son derece kolay ve besleyici bir tarif sunuyor. Peki, tatlı krizlerine sağlıklı ve pratik çözüm olan bu atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, nefis muzlu yulaf ezmeli kurabiye tarifi...

Image

MUZLU YULAF EZMELİ KURABİYE TARİFİ 

Malzemeler:

2 adet olgun muz

1,5 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay bardağı ceviz, fındık veya damla çikolata (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı bal veya pekmez (isteğe bağlı)

MUZLU YULAF EZMELİ KURABİYE YAPILIŞI

Olgun muzları derin bir kapta çatal yardımıyla püre haline getirin.

Üzerine yulaf ezmesini ekleyip karıştırın.

Tarçın, vanilya ve kabartma tozunu ilave ederek homojen bir kıvam elde edin.

İsteğe bağlı olarak ceviz, fındık veya damla çikolata ekleyin.

Hamurdan kaşık yardımıyla parçalar alarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve hafif bastırarak şekil verin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12–15 dakika pişirin.

Kurabiyeler hafif kızardığında fırından çıkarıp dinlendirin.

Afiyet olsun!

