Tatlı ve acının buluştuğu şölen: Ballı Tavuk

Yayınlanma: 11.01.2024 - 16:34

Güncelleme: 11.01.2024 - 16:34

Ballı tavuk, mükemmel bir kontrastı bir araya getirerek lezzet patlaması yaşatan özel bir yemektir. Tatlı ve baharatlı notaların kusursuz bir uyumu, bu yemeği benzersiz ve çekici kılar. Bu yazıda, ballı tavuk tarifinin inceliklerine ve bu enfes yemeğin nasıl hazırlandığına dair adım adım bilgilere odaklanacağız.

BALLI TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

4 adet tavuk but veya göğüs

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı bal

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı: