Tatlı ve acının buluştuğu şölen: Ballı Tavuk
Balın tatlılığı ile baharatların ateşi, mükemmel bir uyum içinde. Ballı tavuk tarifimiz, damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak!
Ballı tavuk, mükemmel bir kontrastı bir araya getirerek lezzet patlaması yaşatan özel bir yemektir. Tatlı ve baharatlı notaların kusursuz bir uyumu, bu yemeği benzersiz ve çekici kılar. Bu yazıda, ballı tavuk tarifinin inceliklerine ve bu enfes yemeğin nasıl hazırlandığına dair adım adım bilgilere odaklanacağız.
BALLI TAVUK TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet tavuk but veya göğüs
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı bal
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
- Tavukları iyice yıkayın ve kurulayın. Eğer but kullanacaksanız, kemiklerini çıkarabilirsiniz.
- Büyük bir tavada zeytinyağını ısıtın ve tavukları tavada her iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin. Tavuklar altın rengini aldığında ateşi kısın.
- Tereyağını tavaya ekleyin ve eritip tavukların üzerine dökün.
- Şimdi bal, sarımsak, toz zerdeçal, tuz ve karabiberi tavaya ekleyin. Tavukları bu karışımla iyice kaplayın.
- Tavukları düşük ateşte yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin. Bu süre zarfında tavuklar iyice pişip balın tadını çekecekler.
- Tavuklar piştikten sonra ocaktan alın ve üzerine chili sos veya mayonez katarak ya da taze otlar serperek servis yapın.
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