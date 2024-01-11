Kış mevsimi bitmeden bu tarifleri yapın: Kış sebzeleriyle yapabileceğiniz 5 lezzetli yemek tarifi!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:46

Güncelleme: 11.01.2024 - 11:47

Tam mevsimindeyken besin değerlerinden bolca faydalanabileceğiniz kış sebzeleri ve daha nicesi ile birbirinden nefis kış yemekleri hazırlayabilirsiniz. Peki kış sebzeleriyle yapabileceğiniz 5 lezzetli yemek tarifi nedir? Nasıl yapılır?

1. Karadenizlilerin vazgeçilmezi: Karalahanalı Bulgur Kavurması

Malzemeler:

1 demet karalahana

1 adet orta boy kuru soğan

3 diş sarımsak

3 adet orta boy sivri biber

1 adet orta boy meksika biberi

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 çay bardağı tel şehriye

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

Derin bir tencerede bol miktarda suyu kaynatın.Bol suda yıkadığınız karalahana yapraklarını kuruladıktan sonra ince ince doğrayın.Kaynamakta olan suda ince ince doğradığınız karalahana yapraklarını 15 dakika kadar haşlayın.Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız sivri biber ve Meksika biberi küçük parçalar halinde doğrayın.Kuru soğan ve sarımsağı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Pilavlık iri bulguru ayıklayıp, bol suda durulayın.Kaynar suda haşlanmakta olan doğranmış karalahana yapraklarına pilavlık bulgur ve tel şehriyeyi katın ve orta ateşte 15 dakika daha pişirin. Kıvam alan haşlanmış tel şehriyeli bulgur ve karalahanayı, bir kevgir yardımıyla süzgeçten geçirin.Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın. Küçük parçalar halinde yemeklik doğradığınız kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar kavurun.Doğranmış biberleri katın, karıştırın.Haşlanmış karalahana ve bulgur karışımını kattıktan sonra tuz ve arzuya göre pul biberini kattığınız yemeği 5 dakika kadar kavurmaya devam edin.Bulgur ve tel şehriyeyi haşladığınız için ayrıca su eklemeye gerek kalmayan yemeği, sıcak olarak servis edin.

2. Vejetaryen güzel: Ispanaklı Lazanya

Lazanya için:

12 adet lazanya

100 gram kaşar peyniri

1 bağ ıspanak (ayıklanmış ve temizlenmiş)

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tutam tuz

1 tutam pul biber

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı süt

2 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam muskat cevizi rendesi

Yapılışı:

Fırını 165 dereceye ayarlayın.Tereyağını eritin ve ıspanakları hafif soteleyin, sotelenen ıspanaklara tuz ve pul biber ilave ederek lezzetlendirin.5 su bardağı suyu derin bir tencerede kaynatın. Kaynayan suya 1 yemek kaşığı tuz ilave edin ve lazanya yapraklarını hafif haşlayın.Haşlanan lazanya yapraklarını ısıya dayanıklı cam bir kaba her katında 2 adet lazanya yaprağı olacak şekilde yerleştirin.İlk katına ıspanak soteyi yerleştirin.Tekrar lazanya yapraklarını ekleyin ve bu işlemi tekrarlayın.Beşamel sosu en son kata yayın ve rendelenmiş kaşarı ilave edin.Fırında 20-25 dakika kaşarlar eriyinceye kadar pişirin.Sıcak olarak servis edin.

3.Göz kamaştıran birliktelik: Bal Kabaklı Pirinç Pilavı

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 dilim bal kabağı(ince)

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Pirinçleri sıcak suda yarım saat kadar bekletin suyunu süzüp bol suda nişastası gidene kadar yıkayın.Tencereye yağı ekleyip küçük küçük doğradığınız bal kabaklarını ekleyip kavurun.Pirinçleri de ekleyip kavurmaya devam edin.Tuzunu ve 1,5 su bardağı suyunu ekleyip kısık ateşte pişirin.Suyunu çekince altını kapatıp demlenmesi için bekletin.Bal kabaklı pirinç pilavı tarifiniz hazır.

4.Renk renk sebzeler: Kış Güveci

Malzemeler:

500 gram fileto tavuk göğsü

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy patlıcan

2 adet orta boy kabak

1/2 su bardağı sıcak su

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber-tuz karışımı

Servisi için:

10 dal maydanoz

Yapılışı:

Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Sarımsakları ince ince dilimleyin.Deri ve kemik kısımlarından ayrılan fileto tavuk göğsünü iri parçalar halinde kesin.Kabuğunu soyduğunuz havuçları halka halka dilimleyin.Kabuklarını alacalı olarak soyduğunuz patlıcan ve kabakları havuçlarla uyumlu olacak büyüklükte kesin.Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın.Kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar soteleyin.Tavuk göğüslerini ekleyip yüksek ateşte kavurun.Dilimlenmiş sebzeler, tuz-karabiber karışımı ve kıvamını sıcak suyla açtığınız biber salçasını ekleyin.Kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.Pişirme suyunu bırakmış servis tabaklarına aldığınız lokum tadında güveci, sıcağı sıcağına incecik kıyılmış maydanoz yaprakları eşliğinde servis edin.

5.Sebzeler değerlensin: Beşamelli Kış Sebzeli Kiş

Malzemeler:

Tart için:

250 gram un

1 adet yumurta

150 gram soğuk tereyağı

2 yemek kaşığı soğuk su

Beşamel sos için:

20 gram tereyağı

20 gram un

250 ml. süt

1/2çay kaşığı tuz

1/4 adet soğan

1 adet defne yaprağı

1 tutam muskat cevizi

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Sebzeler için:

20 ml. zeytinyağı

150 gram beyaz lahana(kıyılmış)

80 gram brokoli(doğranmış)

1 adet havuç(rendelenmiş)

1 dal pırasa(kıyılmış)

1 adet patates(küp doğranmış)

Üzeri İçin:

90 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

Hamuru için:

Un, yumurta, soğuk tereyağı ve suyu bir kasede yoğurun ve sert, ele yapışmayan bir hamur elde edin.Hazırladığınız hamurun üzerini hava almayacak şekilde kapatıp buzdolabında 20 dakika dinlendirin.Dinlenen hamuru yağladığınız 30 cm'lik tart kalıbına, her tarafı eşit kalınlıkta olacak şekilde yerleştirin.Üzerine çatal batırarak delikler açın.Üzerini pişirme kağıdı ile kapatın ve fasulye gibi bir bakliyatla ağırlık yaparak, 170 derece ısıtılmış fırına verin.Yaklaşık 25 dakika fırınladıktan sonra kişi dışarı çıkarın ve dinlendirin.

Beşamel sos için:

Tereyağını bir sos tavasında eritin ve üzerine unu ilave edip parlak ve akışkan bir kıvama gelene dek kavurun.Hazırladığınız meyaneyi oda sıcaklığında soğutun.Ayrı bir sos tenceresinde süt, soğan, defne yaprağı, muskat cevizi rendesi ve kırmızı toz biberi kaynama noktasına gelene kadar ocakta ısıtın.Bir taşım kaynatıp ocaktan alın ve soğuttuğunuz meyaneye sütü süzdürerek ekleyin.Tencereyi tekrar ocağa alıp sürekli karıştırarak koyu kıvam alana dek pişirin.

Sebzeli harcın ve kişin yapılışı:

Tavada zeytinyağı ile birlikte patatesleri yüksek ateşte 3-4 dakika pişirin.Yumuşayan patateslerin üzerine 3-4 dakika aralıklarla lahana, brokoli, havuç ve pırasayı ekleyip soteleyin.Hazırladığınız beşamel sos ile birlikte sebzeleri karıştırıp güzel bir harç elde edin.Ön pişirme yaptığınız kiş hamurunun üzerine hazırladığınız harcı ekleyin ve rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.Fırını 180 dereceye çıkarın ve 15 dakika, üzeri kızarana kadar fırınlayın.Pişen kişi oda sıcaklığında 15 dakika bekletin ve kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis edin.