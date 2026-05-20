Az malzemeyle büyük lezzet: Girit kurabiyesi tarifi

Girit mutfağından Ege kıyılarına uzanan bu geleneksel kurabiye, özellikle özel günlerde ve bayram sofralarında sıkça tercih ediliyor. Az malzemeyle hazırlanmasına rağmen yoğun aroması ve kıyır dokusuyla öne çıkan Girit kurabiyesi, ev yapımı tatlılar arasında klasikleşmiş tariflerden biri olarak biliniyor.

MALZEMELER

250 gram tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3–3,5 su bardağı un

1 su bardağı file badem (isteğe göre dövülmüş badem de kullanılabilir)

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekeri geniş bir kapta krema kıvamına gelene kadar karıştırılır. Ardından yumurta sarısı eklenerek karıştırma işlemi sürdürülür. Vanilin ve kabartma tozu ilave edildikten sonra un yavaş yavaş eklenerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edilir.

Son aşamada bademler hamura eklenir ve kısa bir süre yoğrulur. Hamurdan küçük parçalar koparılarak şekil verilir ve yağlı kağıt serili tepsiye dizilir. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika, üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirilir. Soğuduktan sonra servis edilir.