Tatlıların en pratik ve lezzetlisi: Revani tarifi

Osmanlı'dan günümüze uzanan tatlı mirasımız revani, özellikle bayram sofralarının, çay saatlerinin ve misafir ikramlarının başrol oyuncusu. Şerbetli olmasına rağmen hafifliğiyle ön plana çıkan revani, yapımı pratik ve malzemeleri kolay bulunan bir tatlı olarak öne çıkıyor. İşte yumuşacık dokusu ve şerbeti tam çeken klasik revani tarifi…
REVANİ TARİFİ
Malzemeler:
Keki için:
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
Şerbeti için:
- 2 su bardağı toz şeker
- 2,5 su bardağı su
- 4-5 damla limon suyu
Yapılışı:
- Önce şerbeti hazırlayın: Şeker ve suyu kaynatın, 10 dakika kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Soğumaya bırakın.
- Kek için yumurtaları ve şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından yoğurt, sıvı yağ ve portakal kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.
- İrmik, un ve kabartma tozunu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
- Yağlanmış orta boy fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-35 dakika pişirin.
- Kek fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı geçince soğuk şerbeti üzerine dökün.