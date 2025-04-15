Tavada 15 dakikada hazır: Evde gyro tarifi

Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:50

Güncelleme: 15.04.2025 - 11:50

Yunan mutfağının dünyaca ünlü sokak lezzeti Gyro (jiro diye okunur), döneri andıran yapısıyla hem tanıdık hem de bambaşka bir tat sunar. Marine edilmiş etin yavaşça pişirilip, sıcak pita ekmeğinde cacık sosu, sebzeler ve baharatlarla servis edildiği bu enfes tarif, Akdeniz esintisini sofranıza taşıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Gyro tarifi!

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)

Et için:

500 gram tavuk göğsü veya but (isteğe göre dana ya da kuzu eti)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım limonun suyu

Tuz & karabiber

Sos için (Tzatziki - Cacık benzeri):

1 su bardağı süzme yoğurt

1 adet salatalık (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Birkaç dal dereotu (isteğe bağlı)

Tuz

Servis için:

4 adet pita ekmeği (lavaş da kullanılabilir)

İnce doğranmış domates, soğan, marul

Patates kızartması (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Etleri marine edin: Doğradığınız etleri zeytinyağı, baharatlar, sarımsak ve limon suyu ile en az 2 saat buzdolabında bekletin.

Etleri pişirin: Tavada ya da ızgarada iyice kızarana kadar pişirin.

Sosu hazırlayın: Yoğurt, salatalık, sarımsak, zeytinyağı ve tuzu karıştırarak cacık benzeri bir tzatziki sos elde edin.

Servis edin: Pita ekmeğinin içine tzatziki sürün, üzerine et, sebzeler ve patates ekleyin. Rulo yaparak servis edin.