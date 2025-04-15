Tavada 15 dakikada hazır: Evde gyro tarifi
Yunan mutfağının sokak lezzeti Gyro, döner tadında ama bambaşka bir deneyim! Et, yoğurt sosu ve pita ekmeğiyle evde kolayca hazırlayın, sofranıza Akdeniz havası katın.
Yunan mutfağının dünyaca ünlü sokak lezzeti Gyro (jiro diye okunur), döneri andıran yapısıyla hem tanıdık hem de bambaşka bir tat sunar. Marine edilmiş etin yavaşça pişirilip, sıcak pita ekmeğinde cacık sosu, sebzeler ve baharatlarla servis edildiği bu enfes tarif, Akdeniz esintisini sofranıza taşıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Gyro tarifi!
MALZEMELER (4 KİŞİLİK)
Et için:
- 500 gram tavuk göğsü veya but (isteğe göre dana ya da kuzu eti)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- Yarım limonun suyu
- Tuz & karabiber
- Sos için (Tzatziki - Cacık benzeri):
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 1 adet salatalık (rendelenmiş, suyu sıkılmış)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Birkaç dal dereotu (isteğe bağlı)
- Tuz
Servis için:
- 4 adet pita ekmeği (lavaş da kullanılabilir)
- İnce doğranmış domates, soğan, marul
- Patates kızartması (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
Etleri marine edin: Doğradığınız etleri zeytinyağı, baharatlar, sarımsak ve limon suyu ile en az 2 saat buzdolabında bekletin.
Etleri pişirin: Tavada ya da ızgarada iyice kızarana kadar pişirin.
Sosu hazırlayın: Yoğurt, salatalık, sarımsak, zeytinyağı ve tuzu karıştırarak cacık benzeri bir tzatziki sos elde edin.
Servis edin: Pita ekmeğinin içine tzatziki sürün, üzerine et, sebzeler ve patates ekleyin. Rulo yaparak servis edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- Amik Ovası'nda bereketli hasat: Tarlada kilosu 15 TL
- CHP birinci, fark açık!
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Mahfi Eğilmez'den altın değerlendirmesi!