Tavada ya da fırında: Bayat ekmekle 5 dakikada pizza tarifi

Evdeki ekmekleri değerlendirmek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! Hazırlaması sadece 5 dakika süren bu pratik pizza tarifi, küçük büyük herkesin favorisi olacak.

Tavada ya da fırında: Bayat ekmekle 5 dakikada pizza tarifi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:12

Evde hızlıca lezzetli bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, tam da aradığınız tarif burada! Ne hamur yoğurmakla uğraşacaksınız ne de saatlerce fırın başında bekleyeceksiniz. Evinizdeki bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz bu tarif hem ekonomik hem doyurucu.

MALZEMELER

  • 4 dilim tost ekmeği (veya bayat ekmek dilimleri)
  • 4 yemek kaşığı domates sosu veya ketçap
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Sucuk, zeytin, biber, mısır gibi sevdiğiniz malzemeler
  • Kekik, pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Ekmek dilimlerini fırın tepsisine yerleştirin.

Her dilimin üzerine domates sosunu sürün.

Üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Sevdiğiniz malzemeleri ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşarlar eriyip kızarana kadar (yaklaşık 5 dakika) pişirin.

İpucu: Daha çıtır bir sonuç isterseniz ekmekleri fırına vermeden önce biraz tereyağ ile kızartabilirsiniz.


Etiketler: #bayat ekmek #pizza

İlgili Haberler

Güne sağlıklı, pratik ve doyurucu bir alternatif: Karnabaharlı frittata tarifi

Güne sağlıklı, pratik ve doyurucu bir alternatif: Karnabaharlı frittata tarifi
Kahvaltıya yöresel dokunuş: Hatay usulü tuzlu yoğurtlu yumurta tarifi

Kahvaltıya yöresel dokunuş: Hatay usulü tuzlu yoğurtlu yumurta tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler