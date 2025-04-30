Tavada ya da fırında: Bayat ekmekle 5 dakikada pizza tarifi
Evdeki ekmekleri değerlendirmek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! Hazırlaması sadece 5 dakika süren bu pratik pizza tarifi, küçük büyük herkesin favorisi olacak.
Evde hızlıca lezzetli bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, tam da aradığınız tarif burada! Ne hamur yoğurmakla uğraşacaksınız ne de saatlerce fırın başında bekleyeceksiniz. Evinizdeki bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz bu tarif hem ekonomik hem doyurucu.
MALZEMELER
- 4 dilim tost ekmeği (veya bayat ekmek dilimleri)
- 4 yemek kaşığı domates sosu veya ketçap
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Sucuk, zeytin, biber, mısır gibi sevdiğiniz malzemeler
- Kekik, pul biber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Ekmek dilimlerini fırın tepsisine yerleştirin.
Her dilimin üzerine domates sosunu sürün.
Üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
Sevdiğiniz malzemeleri ekleyin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşarlar eriyip kızarana kadar (yaklaşık 5 dakika) pişirin.
İpucu: Daha çıtır bir sonuç isterseniz ekmekleri fırına vermeden önce biraz tereyağ ile kızartabilirsiniz.
Etiketler: #bayat ekmek #pizza
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