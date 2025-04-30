Tavada ya da fırında: Bayat ekmekle 5 dakikada pizza tarifi

Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:12

Güncelleme: 30.04.2025 - 11:12

Evde hızlıca lezzetli bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, tam da aradığınız tarif burada! Ne hamur yoğurmakla uğraşacaksınız ne de saatlerce fırın başında bekleyeceksiniz. Evinizdeki bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz bu tarif hem ekonomik hem doyurucu.

MALZEMELER

4 dilim tost ekmeği (veya bayat ekmek dilimleri)

4 yemek kaşığı domates sosu veya ketçap

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sucuk, zeytin, biber, mısır gibi sevdiğiniz malzemeler

Kekik, pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Ekmek dilimlerini fırın tepsisine yerleştirin.

Her dilimin üzerine domates sosunu sürün.

Üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

Sevdiğiniz malzemeleri ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşarlar eriyip kızarana kadar (yaklaşık 5 dakika) pişirin.

İpucu: Daha çıtır bir sonuç isterseniz ekmekleri fırına vermeden önce biraz tereyağ ile kızartabilirsiniz.