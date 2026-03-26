Tavuğun enfes değişimi: Louisiana Gumbo

Mutfak literatüründe "kültürel bir eritme potası" olarak tanımlanan Gumbo, Louisiana eyaletinin resmi yemeğidir. Bu yemeği diğer yahnilerden ayıran en temel fark, un ve yağın neredeyse siyaha yakın bir renge kadar kavrulmasıyla elde edilen "Dark Roux" (koyu meyan) tekniğidir. Gastronomi dünyasında "sabır testi" olarak bilinen bu teknik, yemeğe isli, fındığımsı ve derin bir aroma kazandırır. İsmini ise içine giren bamyadan (Batı Afrika dilinde kingombo) alan bu reçete, kıvamı ve katmanlı yapısıyla tam bir lezzet manifestosudur.

LOUİSİANA GUMBO TARİFİ

Malzemeler

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı un (meyane/roux için)

1 adet büyük boy kuru soğan (küçük doğranmış)

2 dal kereviz sapı (küçük doğranmış)

1 adet yeşil dolmalık biber (küçük doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

200 gram tütsülenmiş sosis (halka dilimlenmiş)

400 gram tavuk kalça (kuşbaşı doğranmış)

1.5 litre tavuk suyu

1 yemek kaşığı Cajun baharatı

2 adet defne yaprağı

200 gram bamya (halka dilimlenmiş)

Yarım çay kaşığı kekik ve karabiber

1 tatlı kaşığı acı sos

Taze soğan ve maydanoz (ince kıyılmış)

Sade beyaz pirinç (servis için)

Yapılışı