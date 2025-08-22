Tayland’dan sofranıza: MasterChef muzlu roti tarifi

Tayland sokak lezzetlerinin favorilerinden biri olan Muzlu Roti, ince açılmış hamurun içine muz dilimlerinin yerleştirilip tavada kızartılmasıyla hazırlanır. Üzerine süt, şeker, bal veya çikolata sosu eklenerek servis edilen bu tatlı, hem pratik hem de tropikal aromasıyla kahvaltı ve tatlı keyfinizi tamamlar. Tayland’ın sokak kafelerinde sıkça rastlanan bu lezzet, evde de kolayca hazırlanabilir. Peki, Tayland'dan soframıza gelen bu tatlı nasıl yapılır? İşte, MasterChef sate lilit tarifi...
Malzemeler
- 1 su bardağı un
- ¼ çay kaşığı tuz
- ½ su bardağı su (gerekirse ayarlayın)
- 2 yemek kaşığı yağ (hamur için)
- 2 adet olgun muz (dilimlenmiş)
- Kızartmak için yağ
- Üzeri için: bal, çikolata sosu veya pudra şekeri
Yapılışı
- Un ve tuzu karıştırın. Su ve yağı ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru streçle sarıp 30 dakika dinlendirin.
- Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve oklava ile ince daireler açın.
- Dilimlenmiş muzları hamurun ortasına koyun, hamuru kapatıp kenarlarını bastırarak sarın.
- Tavada az yağda hamurun her iki tarafını altın rengi olana kadar kızartın.
- Üzerine bal, çikolata sosu veya pudra şekeri dökerek sıcak servis edin.