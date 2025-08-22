Tayland’dan sofranıza: MasterChef muzlu roti tarifi

Tayland sokak lezzetlerinin favorilerinden biri olan Muzlu Roti, ince açılmış hamurun içine muz dilimlerinin yerleştirilip tavada kızartılmasıyla hazırlanır. Üzerine süt, şeker, bal veya çikolata sosu eklenerek servis edilen bu tatlı, hem pratik hem de tropikal aromasıyla kahvaltı ve tatlı keyfinizi tamamlar. Tayland’ın sokak kafelerinde sıkça rastlanan bu lezzet, evde de kolayca hazırlanabilir. Peki, Tayland'dan soframıza gelen bu tatlı nasıl yapılır? İşte, MasterChef sate lilit tarifi...

Malzemeler

1 su bardağı un

¼ çay kaşığı tuz

½ su bardağı su (gerekirse ayarlayın)

2 yemek kaşığı yağ (hamur için)

2 adet olgun muz (dilimlenmiş)

Kızartmak için yağ

Üzeri için: bal, çikolata sosu veya pudra şekeri

Yapılışı