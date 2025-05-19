Tayland mutfağından sofralarınıza: Pad Thai tarifi

Uzak Doğu mutfağının yıldızlarından biri olan Tayland, sadece baharatlarıyla değil, aynı zamanda lezzet dengesiyle de dünya mutfakları arasında özel bir yere sahip. Pad Thai ise bu mutfağın adeta kimlik kartı. İşte hem pratik hem etkileyici Pad Thai tarifi...

PAD THAI TARİFİ

Malzemeler

Ana malzemeler:

150 gram pirinç eriştesi

200 gram karides (ayıklanmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet yumurta

1 küçük havuç (jülyen doğranmış)

2 dal taze soğan (doğranmış)

1 avuç fasulye filizi

1/2 limon (servis için)

Pad Thai sosu için:

2 yemek kaşığı balık sosu (veya soya sosu)

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 yemek kaşığı tamarind sosu (bulunamazsa yerine limon suyu + biraz sirke)

1 tatlı kaşığı acı biber sosu (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Kıyılmış yer fıstığı

Taze kişniş (isteğe bağlı)

Yapılışı: