Tayland mutfağından sofralarınıza: Pad Thai tarifi

Uzak Doğu mutfağının yıldızlarından biri olan Tayland, sadece baharatlarıyla değil, aynı zamanda lezzet dengesiyle de dünya mutfakları arasında özel bir yere sahip. Pad Thai ise bu mutfağın adeta kimlik kartı. İşte hem pratik hem etkileyici Pad Thai tarifi...
PAD THAI TARİFİ
Malzemeler
Ana malzemeler:
- 150 gram pirinç eriştesi
- 200 gram karides (ayıklanmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 1 adet yumurta
- 1 küçük havuç (jülyen doğranmış)
- 2 dal taze soğan (doğranmış)
- 1 avuç fasulye filizi
- 1/2 limon (servis için)
Pad Thai sosu için:
- 2 yemek kaşığı balık sosu (veya soya sosu)
- 1 yemek kaşığı esmer şeker
- 1 yemek kaşığı tamarind sosu (bulunamazsa yerine limon suyu + biraz sirke)
- 1 tatlı kaşığı acı biber sosu (isteğe bağlı)
Üzeri için:
- Kıyılmış yer fıstığı
- Taze kişniş (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Erişteyi hazırlayın: Pirinç eriştesini sıcak suda 10 dakika kadar bekleterek yumuşatın, ardından süzün.
- Sosu karıştırın: Küçük bir kasede balık sosu, şeker, tamarind ve acı sosu karıştırarak Pad Thai sosunuzu hazırlayın.
- Karidesi soteleyin: Geniş bir tavada yağı kızdırın, sarımsağı ve karidesi ekleyip birkaç dakika soteleyin.
- Yumurtayı ekleyin: Tavada boş bir alan açın, yumurtayı kırın ve karıştırarak pişirin.
- Sebzeleri ekleyin: Havucu ve taze soğanı ekleyip karıştırın.
- Erişte ve sosu ekleyin: Yumuşamış erişteyi ve hazırladığınız sosu tavaya alın, iyice harmanlayın.
- Servis: Fasulye filizi ve kıyılmış yer fıstığıyla süsleyin. Üzerine limon sıkın, dilerseniz taze kişniş de ekleyin.