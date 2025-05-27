Tayland mutfağının altın kasesi: Khao Soi tarifi

Tayland mutfağı, baharatlı yemekleriyle tanınır ama her bölgenin kendi dokunuşu vardır. Khao Soi, Chiang Mai bölgesine özgü, Hindistan cevizi sütlü köri bazlı bir erişte yemeğidir. Üzerindeki kızarmış çıtır erişteler ve ekşi garnitürlerle lezzet patlaması yaratır.
KHAO SOI TARİFİ
Malzemeler:
- 2 tavuk budu
- 150 ml Hindistan cevizi sütü
- 2 yemek kaşığı kırmızı köri ezmesi
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- 1 yemek kaşığı balık sosu
- 1 tatlı kaşığı esmer şeker
- 200 gr yumurtalı erişte (haşlanmış ve birazı kızartılmış)
- Limon dilimleri, kırmızı soğan ve turşu (servis için)
Yapılışı:
- Tavukları köri ezmesi, zerdeçal ve Hindistan cevizi sütüyle birlikte tencereye alıp pişirin.
- Baharatları, balık sosunu ve şekeri ekleyin.
- Haşlanmış erişteyi kaselere paylaştırın, üzerine tavuk ve köri sosu ekleyin.
- En üste kızartılmış çıtır erişte, kırmızı soğan ve limon dilimi yerleştirin.