Tayland mutfağının altın kasesi: Khao Soi tarifi

Tayland mutfağı, baharatlı yemekleriyle tanınır ama her bölgenin kendi dokunuşu vardır. Khao Soi, Chiang Mai bölgesine özgü, Hindistan cevizi sütlü köri bazlı bir erişte yemeğidir. Üzerindeki kızarmış çıtır erişteler ve ekşi garnitürlerle lezzet patlaması yaratır.

KHAO SOI TARİFİ

Malzemeler:

2 tavuk budu

150 ml Hindistan cevizi sütü

2 yemek kaşığı kırmızı köri ezmesi

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı balık sosu

1 tatlı kaşığı esmer şeker

200 gr yumurtalı erişte (haşlanmış ve birazı kızartılmış)

Limon dilimleri, kırmızı soğan ve turşu (servis için)

Yapılışı: