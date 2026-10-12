Tek kapta hazırlanan pratik lezzet: Peynirli ve zeytinli tuzlu muffin tarifi...

Tuzlu kek ve muffinlerde yapılan en büyük hata, tatlı kek mantığıyla hamuru fazla çırpmak ve glüteni uyandırarak içi sıkı, lastik gibi sert bir yapı elde etmektir. Puf puf kabaran ve pürüzsüz bir muffin'i elde etmenin sırrı; kuru ve sıvı malzemeleri ayrı kaplarda buluşturup spatula ile sadece birkaç hamlede birleştirmektir. Üstelik hamurun içine eklenen yağlı beyaz peynir ve çekirdeksiz siyah zeytin, muffin'e ekstra yağ aroması katarken ertesi gün bile bayatlamayan bir doku kazandırır. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Sıvı ve Bağlayıcı Baz:

3 adet yumurta (Oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sızma zeytinyağı (veya sıvı yağ)

1 su bardağı koyu kıvamlı sulu olmayan yoğurt

100 gram eritilmiş ılıtılmış tereyağı

Kuru Yapı Taşları:

2,5 su bardağı çok amaçlı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat (Yoğurdun asidiyle tepkimeye girip dev gibi kabartması için)

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı pul biber

İç Lezzet Dolgusu:

150 gram sert beyaz peynir (Ufalanmış)

1 çay bardağı dilimlenmiş siyah veya yeşil zeytin

Çeyrek demet derece otu ve maydanoz (İnce kıyılmış)

Üzeri için: Çörek otu ve susam

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Peynir ve zeytinlerin pişerken muffin'in tabanına çöküp yanmasını engellemek için; ufalanmış peyniri, zeytini ve kıyılmış otları kaseye alın. Üzerine 1 yemek kaşığı un serpip karıştırın. Malzemelerin unla kaplanması, hamur içinde eşit askıda kalmalarını sağlar.

Derin bir kasede yumurtaları, zeytinyağını, eritilmiş tereyağını ve yoğurdu tel çırpıcıyla tamamen homojen olana dek çırpın. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, karbonat, tuz ve baharatları eleyerek harmanlayın.

Kuru karışımı sıvıların üzerine dökün. Altın Kural: Mikseri kesinlikle kullanmayın! Silikon bir spatula ile sadece un kaybolana dek, alttan üste nazikçe 8-10 hamlede katlayın. Unla kapladığınız peynirli ve zeytinli iç harcı ekleyip son bir kez spatula ile karıştırın. Hamur koyu, kaşıktan zor düşen kıvamda olmalıdır.

Muffin kalıbına kağıt kapsüller yerleştirin veya kalıbı tereyağı ile yağlayıp hafifçe unlayın. Hamuru kalıplara üzerinde 1 parmak kabarma payı kalacak şekilde paylaştırın. Üzerlerine bolca susam ve çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayar) üzeri altın sarısı kızarana ve ortasına batan kürdan temiz çıkana dek yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan muffinleri 10 dakika kalıpta dinlendirdikten sonra tel ızgaraya alın. Soğuduktan sonra saklama kabına koyup çantana atabilir, gün boyu ilk anki tazeliğiyle tüketebilirsin.