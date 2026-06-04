Tek lokmalık enfes lezzet: Muffin poğaça tarifi

Muffin poğaça, geleneksel poğaça lezzetini daha pratik ve modern bir sunumla birleştiren nefis bir hamur işidir. Yumuşacık dokusu, hafif mayalı yapısı ve muffin kalıbında pişmesi sayesinde hem görsel olarak iştah açar hem de porsiyonluk sunumu kolaylaştırır. İşte nefis muffin poğaça tarifi...

MUFFİN POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı ılık su

1/2 su bardağı ılık süt

1 paket maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3,5 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

MUFFİN POĞAÇA YAPILIŞI

İlk olarak ılık su, ılık süt, şeker ve mayayı bir kaba alarak karıştırın ve mayanın aktifleşmesini bekleyin.

Ardından zeytinyağı ve tuzu ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve muffin kalıplarına üçlü şekilde yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra ılık şekilde servis edin.

Afiyet olsun!