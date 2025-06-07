Tek tavada sağlık bombası: Sebzeli Kinoa Tavuk Tarifi

Artık hem sağlıklı hem de tok tutan ana yemek tarifleri her zamankinden daha değerli. Spor yapanlar, çalışanlar veya hafif ama dengeli beslenmek isteyenler için hazırlanan sebzeli tavuklu kinoa, sofralara pratiklik ve enerji getiriyor. Birbirini tamamlayan protein ve lif kaynaklarıyla dolu bu tarif, hem öğlen hem de akşam yemeği için ideal.

SEBZELİ KİNOA TAVUK TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı kinoa

200 gram kuşbaşı tavuk göğsü

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

1 küçük kabak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

Karabiber, pul biber, kekik, tuz

Yapılış

Kinoayı bir tencereye alın, üzerine 2 katı kadar sıcak su ekleyip suyunu çekene kadar haşlayın. Tavaya zeytinyağını alın, tavukları ekleyip orta ateşte soteleyin. Tavuklar suyunu salıp çektikten sonra ince doğranmış sarımsak ve doğranmış biberleri ekleyin. Kabakları da ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Haşlanmış kinoayı tavaya ekleyin, baharatları ilave edip karıştırarak 2–3 dakika daha pişirin. İsteğe göre üzerine limon sıkabilir veya ince kıyılmış maydanozla süsleyebilirsiniz.



